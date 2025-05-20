Чем подкормить огурцы в начале для обильного урожая. От этого удобрения они "попрут"

Правильный уход — залог результата

Подкормка огурцов очень важна для роста кустов и богатого урожая. Эта культура очень хорошо реагирует на органические подкормки, в частности отличные результаты дает полив огурцов настоем на основе куриного помета.

Чем полезно для огурцов удобрение из куриного помета

Особенно эффективной такая подкормка будет на начальном этапе развития кустов. Куриный помет богат азотом, который способствует росту зеленой массы растения. Также он снабдит огурцы фосфором, калием, кальцием, серой, магнием, железом, марганцем и цинком. Эти микро- и макроэлементы обогащают почву, улучшают ее структуру и плодородие, рассказали на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок".

Как приготовить эффективное и натуральное удобрение для огурцов

Для приготовления берем треть десятилитрового ведра сухого помета из курятника. Его нужно залить доверху отстоявшейся водой и оставить на 4–5 дней, если на улице жарко и до недели, если прохладнее.

Когда удобрение будет готово используем его как концентрат – берем пол литра на 10-литровое ведро воды. Этим раствором поливаем огурцы на влажную почву. Под каждое растение нужно полить по поллитра. Такой уход значительно повысит урожайность и здоровье кустов.

Чем можно заменить куриный помет

Не у всех есть доступ к куриному помету, в этом случае можно использовать готовое удобрение "Курник". Это органические гранулы на основе куриного помета. Их раскладывают в междурядьях или вокруг растений. Вода во время дождей и полива растворяет гранулы, и полезные вещества попадают к корням растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавление крапивы в лунку при посадке огурцов обеспечит обильный урожай. Этот способ не требует денег и значительных усилий, однако дает отличный результат.