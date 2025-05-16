Вашему урожаю позавидуют все соседи: добавьте это в лунку при посадке огурцов

Благодаря такому лайфхаку овощи порадуют щедрым урожаем

При посадке овощей в открытый грунт важно учитывать множество тонкостей, и одна из ключевых — правильная подкормка. От выбранных удобрений во многом зависит, насколько щедрым будет урожай, будь то помидоры или огурцы.

Если хотите, чтобы огурцы росли "как на дрожжах" и вызывали зависть у соседей, тогда следует в лунку добавить один компонент. В материале Actualno рассказали об этом более детально.

Как крапива поможет увеличить урожай огурцов

При посадке овощей огородникам рекомендуют добавить в лунку свежую молодую крапиву, которая на участке считается сорняком, поскольку быстро разрастается. Но в этом случае, ее можно использовать с пользой.

Измельчите крапиву и добавьте 1-2 горстки в подготовленную лунку, не забывая о перчатках, чтобы избежать ожогов. Сверху следует присыпать крапиву шаром обычной земли, чтобы нежные корни огурцов не контактировали с ней во время развития. После этого посейте огурцы, заполните лунки грунтом и тщательно полейте.

Почему стоит использовать крапиву? На самом деле это не просто сорняк, но и ценное растение, которое в своем составе имеет важные микроэлементы. При разложении крапива выделяет азот, который отвечает за рост зеленой массы растений, а также она содержит калий, кальций, магний, железо — это все укрепляет корневую систему овощей и делает их устойчивы к болезням.

Как увеличить урожай огурцов, Фото: Freepik

Более того, крапива улучшает состояние почвы, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой. Из-за этого использовать растение в качестве удобрений для огурцов — удачная идея, которая может обернуться щедрым и здоровым урожаем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда огурцы начали желтеть. Их можно спасти, если попробовать некоторые средства.