Вырастет размером с кулак и без химии: чем подкормить озимый чеснок, чтобы порадовал урожаем

3 секретных подкормки, которые известны своей натуральностью и пользой

Звезда огородной "поп-культуры" — чеснок — хоть и считается неприхотливым растением, все же требует некоторой заботы. При правильной подкормке озимый чеснок растет быстрее, крепким и становится устойчивее к болезням.

Озимый чеснок высаживают осенью — он успевает укорениться до наступления морозов и весной быстро идет в рост. Благодаря этому урожай можно получить раньше, чем у ярового чеснока. К тому же озимый чеснок обычно обладает более насыщенным вкусом и ярким ароматом. Используя натуральные подкормки, вы добьетесь впечатляющего урожая — чеснок вырастет размером с кулак, пишет потомственный агроном в блоге "Женские навыки".

Чем подкормить озимый чеснок весной

Подкормка 1: Настой коровяка

Это натуральное удобрение, богатое азотом и важными микроэлементами. Такая подкормка способствует активному росту и укреплению растений. Для ее приготовления разведите коровяк водой в пропорции 1 к 10 и оставьте настаиваться на 5–7 дней. После этого полученный настой разбавьте водой в соотношении 1 к 5 и используйте для полива чеснока.

Подкормка 2: Древесная зола

Древесная зола для озимого чеснока. Фото: Pinterest

В ее составе есть калий и фосфор, жизненно важные элементы для полноценного развития чеснока. Внесите золу в почву при посадке, а затем используйте ее в качестве подкормки в течение всего периода роста. Это способствует укреплению корней и положительно влияет на вкус будущего урожая.

Подкормка 3: Настой крапивы

Берите свежую крапиву, залейте ее водой и оставьте настаиваться на 7–10 дней. После этого разбавьте настой водой в пропорции 1 к 10 и используйте для полива чеснока. Такое средство насыщено микроэлементами и отлично помогает чесноку противостоять вредителям.

Чтобы урожай был богатым и вкусным, овощи должны быть посажены рядом с "друзьями". Ранее мы писали, какие растения нельзя высаживать возле помидоров.