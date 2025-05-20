Самые дешевые авто в СССР: кто на них ездил и как выглядели

В списке не только Москвич

В СССР почти каждая семья хотела иметь собственное авто, но тогда рынок существовал по неравноценным правилам, поэтому даже на доступные машины были очереди. Правда, льготные категории получали автомобили быстрее, но в большинстве своем это были дешевые модели.

"Телеграф" расскажет о самых доступных машинах в СССР, а также кто их получал. Заметим, что наличие машины в советское время было изрядной роскошью.

Запорожец ЗАЗ-968

Этот автомобиль выпускался с 1971 по 1994 год. Впоследствии на рынке появился более комфортный вариант ЗАЗ-965, тогда его стоимость составляла около 3500 рублей. Обычно владельцами этой машины были рабочие, колхозники и молодые специалисты. Некоторые из этих категорий получали авто по государственным программам, предварительно выждав очередь в несколько лет.

Запорожец ЗАЗ-968

Москвич-412

Эта машина была дороже Запорожца и стоила более 5 000 рублей. Для сравнения, средний уровень зарплаты в то время был где-то 100-200 рублей. Москвич выпускался с 1967 по 2001 год. Советские люди ценили эти автомобили за их прочность, а некоторые версии даже экспортировали за границу. Приобрести Москвич в СССР могли не все, обычно он появлялся у работников крупных предприятий, военных и тех, кто ездил на заработки.

ВАЗ-2101 ("Копейка")

Это одна из известнейших моделей советского авто, которая производилась с 1970 по 1988 год. Стоимость "Копейки" составляла около 5500 рублей.

Эта модель популярна среди высококвалифицированных специалистов, военных, партийных работников и жителей крупных городов. Однако на нее всегда были немалые очереди, местами длившиеся годами.

ИЖ-2125 "Комби"

Этот автомобиль один из самых дорогих в доступном сегменте, выпускался с 1973 по 1997 год. "Комби" чаще всего покупали работники заводов и крупных предприятий. Ее стоимость составляла 6 тысяч рублей. Эта модель была довольно вместительная, но не так популярная, как "Копейка".

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