Выводим одуванчики из огорода: проверенные лайфхаки дачникам

Заметим, что полностью избавиться от одуванчиков на участке невозможно

Хотя одуванчик имеет немало полезных свойств, его часто считают сорняком, который быстро заполняет весь участок, если его не контролировать. Это связано с тем, что одуванчик легко размножается и активно распространяется, захватывая новые территории.

В этом материале "Телеграф" повествует о том, как можно вывести растение со своей дачи.

Механические способы

Регулярно косите одуванчики, желательно 1-2 раза в неделю, срезая их поближе к земле. Это ослабит растение, особенно если косить до того, как оно успело рассеять семена. После скашивания обязательно собирайте срезанные растения, чтобы семена не разлетелись.

Выкорчевывайте одуванчики с помощью узких лопастей или специальных инструментов для удаления сорняков с корнем.

Химические методы

Если сорняков очень много, используйте послевсходовые гербициды, чтобы уничтожить надземную часть растений до созревания семян. Осеннее применение гербицидов малоэффективно, потому что растения тормозят рост перед зимой. Гербициды убивают не только одуванчики, но и другие растения, поэтому их следует применять осторожно.

Народные методы

Посыпание мукой, солью, полив кипятком или соляной кислотой малоэффективны и могут быть вредными для растений и человека. Следовательно, лучше избегать таких способов.

Заметим, что полностью избавиться от одуванчиков на участке невозможно. Семена растения разносятся ветром на большие расстояния, и даже если удастся очистить определенную территорию, новые ростки могут появиться из-за прилетающих с соседних территорий семян.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от сорняков на дорожках и мостовой во дворе.