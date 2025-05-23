"Украинские вертолеты" передали военным технику на 10 миллионов гривен

Недавно состоялась передача большой партии техники для фронта. Помощь на сумму почти 10 млн грн передала компания "Украинские вертолеты". Ее получили сразу семь частей ВСУ и пограничный отряд Украины.

Важность этой инициативы в точности: военные подразделения самостоятельно сформировали запросы, исходя из потребностей своих боевых направлений.

В списке военных — все необходимое для боя

На этот раз передано 2 автомобиля, 10 квадроциклов, 50 квадрокоптеров, 2 ноутбука, 30 батарей питания, 6 генераторов, 6 устройств EcoFlow, интерактивный стол и зарядную станцию. Все – для повышения мобильности, автономности, координации и разведки.

Передача состоялась в присутствии представителей воинских частей, которым и была вручена техника.

"С первых дней полномасштабной войны мы поддерживаем Вооруженные силы: передали сотни дронов, тысячи бронежилетов и касок, десятки единиц транспорта. А теперь одна из самых масштабных передач ВСУ. Кроме того, сегодня хотим передать еще и детские письма, которые вручили нам дети погибших защитников. Одно из них — от мальчика Никиты. У него нет родителей, но есть вера в Украину. Его слова — это то, что вдохновляет нас действовать", — отметил глава Совета директоров компании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

"Мы будем с вами всегда! Победа будет за нами!" – добавил он.

Из первых рук: что говорят военные

Сами военнослужащие отмечают: такая поддержка — не просто приятна, но критически важна. Особенно в условиях интенсивной боевой нагрузки.

"Машина — это расходник. Сегодня есть, а завтра уже нет. На войне транспорт играет большую роль, особенно на хардкорном направлении. Спасибо "Украинским вертолетам" за регулярную поддержку — это действительно помогает", — отметил младший сержант с Херсонского направления Александр Васильевич.

Бизнесы должны помогать фронту

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения она уже передала помощи более чем на 276 млн грн. Из них 192 млн грн — на нужды ВСУ и 83 млн грн в поддержку семей погибших за Украину сотрудников, ветеранов войны и детей-сирот.

И хотя это не первая подобная передача, в компании подчеркивают: помощь будет всегда. Потому что победа – это ответственность всех социально-ответственных компаний. А ответственность, которая измеряется не словами, а действиями.