Не тратьте деньги на дорогое авокадо – вот чем можно его бюджетно заменить

Авокадо богато полезными жирами

Уже несколько лет довольно популярно использовать авокадо в блюдах, к примеру, авокадо-тосты. Однако есть ли возможность заменить его, не теряя питательности.

"Телеграф" решил выяснить, какими продуктами можно заменить авокадо и сэкономить на нем деньги. Заметим, что авокадо – это фрукт с уникальными питательными ценностями, ведь он насыщен полезными жирами.

Учитывая то, что основная польза от авокадо – это жиры, то и заменять его следует схожими продуктами. Если речь идет о салате или тосте, можно использовать арахисовую пасту. Но лучше выбирать натуральную по составу и без дополнительных подсластителей, то есть нейтральную. Сейчас средняя цена одного авокадо 40-90 грн, а баночки пасты 500 г — 100-300 грн. Только баночки интенсивного использования хватит на две-три недели, а авокадо — на один прием пищи.

Кроме того, хорошо заменяет авокадо мягкий сыр вроде моцареллы или рикоты. Однако эти сыры не имеют того количества жиров, что и фрукт, поэтому их следует еще комбинировать с орехами или оливковым маслом.

Также не следует забывать, что вареные или жареные без растительного масла яйца тоже источник полезных жиров и белков, как и авокадо. Поэтому для тостов можно использовать именно их. К тому же хорошим аналогом авокадо является хумус, его можно мазать на хлеб и добавлять в салаты.

Получается, что авокадо вполне можно заменить доступными продуктами и не гнаться за трендами. Особенно учитывая, что этот фрукт имеет довольно специфический вкус, который не все могут оценить с первого раза.

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