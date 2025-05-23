До 100 гривен экономии на свинине. Где успеть купить мясо по акции

Мы выяснили, что подорожало больше всего

Популярные продукты продолжают дорожать. Среди них оказалось и мясо свинины, на все части которой цены за месяц только выросли. Самым дорогим оказался ошеек.

"Телеграф" решил проанализировать, как изменилась средняя стоимость на части свинины, что подорожало больше всего в течение апреля-мая и где можно сэкономить на килограмме. Для этого мы использовали данные Министерства финансов Украины.

Согласно им, все части свинины подорожали за последний месяц, но больше всего цены выросли на подбрюшину, а именно на 29,44 гривны и шашлык — 39,95 гривны. В то же время, менее существенно выросла стоимость на свиную грудинку — 8,93 гривны.

Где можно сэкономить на мясе среди указанных магазинов

Проанализировав, мы выяснили, что самые выгодные цены, в основном, есть в Novus, ведь:

грудинка свинины менее всего стоит в Novus;

лопатка — в Novus;

ошеек — в Novus;

подбрюшина — Novus и Megamarket;

ребра — Novus;

шашлык — Megamarket.

Есть ли акции в других магазинах

"Телеграф" нашел акции на свинину в "Сільпо", "Varus" и "Екомаркет".

В "Сільпо" на лопатке можно сэкономить до 46,57 гривны, если сравнивать между средней ценой в Минфин и ценником в магазине. На ошейке экономия будет до 54,43 гривны, а на подбрюшине – 49,90 гривны.

У "Varus" ошеек можно купить за 288,0 гривны, вместо 323,43 гривны.

А на шашлыке в "Екомаркете" можно сэкономить до 93,6 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменилась цена риса за месяц и где он сейчас самый дешевый.