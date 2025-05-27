Это никакое не масло. Популярный дешевый продукт из магазина может быть опасен

Даже для выпечки не подходит

Украинцы все чаще стали видеть на прилавках магазинов не только сливочное масло, но и спред, который считают дешевым аналогом натурального продукта. Однако это распространенное заблуждение, ибо разница в составе у них поразительна.

"Телеграф" расскажет, чем масло отличается от спреда и почему последнее лучше не покупать. Заметим, что даже наличие ДСТУ 4445:2005 у спреда не делает его полезным, особенно для детей.

Спред и сливочное масло: в чем разница

Спред – это пищевой жировой продукт эмульсионного типа комбинированного состава, основанный на смеси растительных и молочных жиров. То есть он кроме сливок из молока еще содержит растительные примеси. Такая комбинация и делает спред дешевле масла, ведь количество настоящих сливок в нем минимально.

Масло – это продукт из натуральных сливок, жирностью более 50%. Качественное сливочное масло в составе имеет только сливки, соль поваренную и все, любые другие консерванты могут нести вред.

Выходит, что масло – это продукт, который на 100% состоит из сливок молока, а спред – смесь продуктов молока и растительного сырья. За растительные компоненты могут в нем отвечать подсолнечное, кукурузное или соевое масло.

Заметим, что спреды делятся на 4 вида:

сладкосливочный.

кислосливочный.

соленый.

с наполнителями.

Однако даже несмотря на наличие у спреда ДСТУ 4445, он не очень полезен. Да, некоторые считают, что благодаря сниженной калорийности, из-за низкого содержания животного сырья, он лучше, но это ошибка. Но даже доступная цена спреда не делает его лучше сливочного масла, потому что сам по себе спред имеет немного специфический вкус, больше похожий на маргарин.

Гораздо лучше покупать сливочное масло с качественным составом (только сливки и соль), чем дешевый спред, который только внешне похож на масло. К слову, даже для выпекания спред не следует использовать, потому что растительные примеси могут придать горечь блюду.

Заметим, что детям и взрослым с проблемами со здоровьем нельзя употреблять спред, выбирайте только качественное сливочное масло без консервантов.

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