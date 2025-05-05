По карману каждому? Какое недорогое мороженое соответствует ДСТУ

В Украине есть три стандарта качества

С приближением лета в супермаркетах Украины появилось немало мороженого от разных производителей, однако оно не всегда имеет ГОСТ (украинский вариант ДСТУ) и может не соответствовать действующим стандартам качества. Возникает вопрос: есть ли в украинских супермаркетах недорогое мороженое с качественным составом.

"Телеграф" решил выяснить это. Заметим, что сравнивали товары из двух сетей супермаркетов: АТБ и "Сільпо".

В Украине существует три стандарта качества мороженого: ДСТУ 4733:2007 — мороженое с полностью натуральным составом без растительных компонентов, ДСТУ 4735:2007 — мороженое с комбинированным составом, содержит сырье животного и растительного происхождения, ДСТУ 4734:2007 — плодово-ягодное. Наличие любого из этих стандартов свидетельствует о соответствии продукта действующим нормам.

Какое дешевое мороженое в АТБ соответствует ДСТУ

За 25,90 грн можно приобрести мороженое "Крещатик" пломбир, имеющее на упаковке маркировку ДСТУ 4733, то есть в его составе нет растительного сырья, только натуральное молочное. Мороженое "Лимо" пломбир 1965 за 29,90 грн также ДСТУ 4733, что указано прямо на упаковке, это свидетельствует о высоком качестве продукта. Все остальное мороженое стоимостью до 30 грн не имеют указанного государственного стандарта на упаковке. Самые доступные позиции: "Своя лінія" и "Розумний вибір".

Заметим, что мороженое "Рудь 100%" за 27,90 имеет ДСТУ 4735, указанное на упаковке. Этот продукт с комбинированным составом и изготовитель не скрывает его соответствия этому стандарту. К тому же, есть ряд мороженых, на которых нет ДСТУ, но указано, что продукт имеет комбинированный состав. Однако без государственного стандарта его качество под вопросом.

Обратите внимание, что даже мороженое за 40 грн и выше не всегда имеет указанное на упаковке ДСТУ.

Какое дешевое мороженое в "Сільпо" соответствует ДСТУ

Мороженое "Рудь" крем-пломбор в стаканчике за 26,99 грн соответствует ДСТУ 4733, что указано прямо на упаковке. Также соответствует государственному стандарту и мороженое "Рудь" "Детское желание" в вафельном стаканчике, которое стоит 27,29 грн.

Еще из доступных по цене позиций мороженое "Лимо" белое в вафельном стаканчике за 23,70 производится по ДСТУ 4735, это подтверждается информацией на официальном сайте производителя. В то же время и "Лесная ягода" в вафельном стаканчике от "Лимо" за 24,49 соответствует ДСТУ 4735:2007. Мороженое "Три Медведя" белое в вафельном стаканчике, 100 г за 24,49 производится в соответствии с ДСТУ 4735.

Итак, в "Сільпо" не так много вариантов мороженого до 30 грн, которое будет соответствовать ДСТУ 4733. Однако даже наличие ДСТУ 4735 свидетельствует о качественном продукте, но с комбинированным составом.

Обратите внимание, если вы ищете полностью натуральный и качественный продукт, выбирайте мороженое ДСТУ 4733. Оно может быть и в стаканчиках, и на палочке, с какао и без. Относительно плодово-ягодного продукта он должен иметь ДСТУ 4734. Однако обращайте внимание на состав мороженого, оно не должно содержать консервантов, синтетических красителей, вредных и недопустимых Е-добавок.

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