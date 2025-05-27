В декларациях чиновников ТЦК нашли нарушения на десятки миллионов гривен

В основном нарушения касаются предоставления некорректной информации

В 2024-2025 годах Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило 18 деклараций чиновников ТЦК и СП. В них нашли злоупотреблений почти на 37 миллионов гривен.

Об этом сообщается в отчете НАПК. Отмечается, что у чиновников найдены признаки наличия недостоверных данных на 28,5 миллиона гривен, а также признаки незаконного обогащения на 5,6 миллиона и необоснованные активы на 2,6 миллиона.

В частности родственники начальника Днепропетровского областного ТЦК в 2022 году откуда-то получили активы, стоимостью больше 8,8 миллиона гривен. Среди них две квартиры в Днепре, два автомобиля и 65 тысяч долларов. Также он не внес в декларацию данные об еще двух машинах и о полученных доходах.

В декларациях офицера рекрутинга и комплектования Одесского областного ТЦК были обнаружены признаки внесения недостоверных ведомостей на 3,8 миллиона гривен.

Командир одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК (Харьковская область) в 2022 и 2023 годах не указал активы на 2,6 и 2 миллиона гривен соответственно. Это касалось земельных участков и квартиры, а также личных денег на банковских счетах.

Начальник отделения военного учета сержантов и солдатов запаса в Дубенском РТЦК (Ровенская область) не задекларировал жилой дом и земельный участок, на 1,6 миллиона гривен.

Командир отделения Харьковского областного ТЦК не задекларировал два земельных участка, а также указал некорректные данные на 645 тысяч о стоимости автомобиля и полученном доходе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Голосеевского суда Кордюкова Жанна с зарплатой более 1 млн грн получила выплаты ВПО. Ее декларация за прошлый год вызывает большие вопросы.