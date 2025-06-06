Понадобятся подручные материалы и вдохновение: из чего сделать ступеньки в саду

Выбирая материал, важно учитывать не только эстетику, но и ряд других факторов

Садовые ступеньки – не только функциональный элемент ландшафта, но и важная деталь дизайна, которая помогает организовать пространство на участке с уклоном. Материалы для их производства зависят от рельефа, бюджета и общего стиля сада.

"Телеграф" рассказывает, из чего можно сделать надежную и красивую лестницу в саду.

Природный камень

Сланец, известняк, гранит или песчаник — классика для обустройства ландшафта. Такие материалы хорошо вписываются в естественную обстановку, выдерживают влагу, заморозки и имеют длительный срок службы.

Древесина

Дерево придает саду уют и гармонично смотрится среди зелени. Для уличной лестницы лучше всего подходят устойчивые к влаге породы – термодерево, лиственница или пропитанная сосна. Чтобы снизить риск поскользнуться, рекомендуется использовать накладки с рельефным покрытием или резиновые вставки.

Бетон

Бетонные конструкции отличаются прочностью, долговечностью и универсальностью. Их можно залить в любую форму, а для отделки применить плитку, покраску или декоративную отделку.

Кирпич

Кирпичные ступени придают тепла и атмосферности. Чаще используют морозостойкий тротуарный или клинкерный кирпич. Важно не забыть о дренаже – избыточная влага может быстро разрушить кладку.

Габионы

Современное и нестандартное решение – металлические сетки, наполненные камнями. Они могут служить как несущая часть или декоративное оформление лестницы.

Комбинация различных материалов

Сочетание двух или более видов материалов – это способ разнообразить вид лестницы и сделать их более функциональными. К примеру, бетонное основание с деревянными накладками или камень в сочетании с металлическими деталями. Такое решение позволяет учесть разные практические и визуальные требования.

На что обращать внимание при проектировании:

угол наклона (оптимально – 30-45°);

высота подъема (желательно не выше 15 см);

наличие водоотвода и антискользящих элементов;

гармония с общим стилем сада.

Выбирая материал, важно учитывать не только эстетику, но и климатические условия и частоту использования ступенек. Хорошо спроектированная и правильно смонтированная лестница станет и украшением, и удобным решением на многие годы.

Ранее "Телеграф" писал, что даже компактный дачный участок может стать комфортным и приятным для отдыха — достаточно грамотно распределить пространство и подобрать подходящую мебель. Поэтому мы подготовили простые идеи, как превратить свою дачу в домики из Pinterest.