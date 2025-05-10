Опытные дачники поливают свой сад корицей — результат удивит даже новичков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это опасное заболевание исчезнет из вашего сада вмиг
Многие хозяйки добавляют корицу в выпечку, однако она может быть полезной и в садоводстве — благодаря своим природным свойствам. Ее запах отпугивает некоторых вредителей, она подходит для обработки поврежденных участков растений, способствует их заживлению. В отличие от химических средств, содержащих агрессивные компоненты и потенциально опасных для экосистемы участка, корица является безопасной альтернативой.
Ароматная пряность способна защитить растения, которые были поражены плесенью, пишет utopia. Применение раствора с корицей помогает предотвратить развитие грибкового заболевания или справиться с уже возникшим заражением.
Рецепт раствора корицы для растений
- Смешайте 1 столовую ложку молотой корицы с 5 литрами теплой воды, тщательно перемешайте.
- Оставьте раствор на несколько часов для настаивания.
- Полученным настоем можно поливать зараженную почву из лейки или опрыскивать поврежденные листья растений.
Корица подходит и для ухода за комнатными растениями: при появлении плесени в горшках можно либо полить землю раствором, либо аккуратно посыпать плесневелые участки сухой пряностью.
Отметим, что с приходом теплых дней наступает идеальный момент для посадки рассады огурцов в открытый грунт. Мы писали, чем удобрить свежие посевы.