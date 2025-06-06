Знадобляться підручні матеріали та натхнення: із чого зробити сходи в саду

Вибираючи матеріал, важливо зважати не лише на естетику, а й на низку інших чинників

Садові сходи — не лише функціональний елемент ландшафту, а й важлива деталь дизайну, яка допомагає організувати простір на ділянці з ухилом. Матеріали для їхнього виготовлення залежать від рельєфу, бюджету та загального стилю саду.

"Телеграф" розповідає, з чого можна зробити надійні й красиві сходи в саду.

Природний камінь

Сланець, вапняк, граніт або пісковик — класика для облаштування ландшафту. Такі матеріали добре вписуються в природне оточення, витримують вологу, заморозки й мають тривалий термін служби. Щоб сходи з каменю прослужили довше, важливо забезпечити стійку основу та точне укладання.

Деревина

Дерево надає саду затишку й гармонійно виглядає серед зелені. Для вуличних сходів найкраще підходять стійкі до вологи породи — термодерево, модрина або просочена сосна. Щоб зменшити ризик послизнутися, рекомендується використовувати накладки з рельєфним покриттям або гумові вставки.

Бетон

Бетонні конструкції відзначаються міцністю, довговічністю та універсальністю. Їх можна залити у будь-яку форму, а для оздоблення застосувати плитку, фарбування або декоративну обробку. Це практичний вибір для тих, хто шукає надійність і не боїться капітального монтажу.

Цегла

Цегляні сходи додають тепла й атмосферності. Найчастіше використовують морозостійку тротуарну або клінкерну цеглу. Важливо не забути про дренаж — надлишкова волога може швидко зруйнувати кладку.

Габіони

Сучасне й нестандартне рішення — металеві сітки, наповнені камінням. Вони можуть слугувати як несуча частина або декоративне оформлення сходів. Такий підхід додає ділянці архітектурної виразності та гарно поєднується з іншими природними матеріалами.

Комбінація різних матеріалів

Поєднання двох чи більше видів матеріалів — це спосіб урізноманітнити вигляд сходів і зробити їх функціональнішими. Наприклад, бетонна основа з дерев’яними накладками або камінь у поєднанні з металевими деталями. Таке рішення дозволяє врахувати різні практичні й візуальні вимоги.

На що звертати увагу при проектуванні:

кут нахилу (оптимально — 30-45°);

висота підйому (бажано не вище 15 см);

наявність водовідведення та антиковзких елементів;

гармонія з загальним стилем саду.

Вибираючи матеріал, важливо зважати не лише на естетику, а й на кліматичні умови та частоту використання сходів. Добре спроєктовані й правильно змонтовані сходи стануть і прикрасою, і зручним рішенням на багато років.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть компактна дачна ділянка може стати комфортною та приємною для відпочинку — достатньо грамотно розподілити простір і підібрати відповідні меблі. Тож ми підготували прості ідеї, як перетворити свою дачу на будиночки з Pinterest.