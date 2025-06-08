Можете потерять любовь: что нельзя делать сегодня, 7 июня
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В этот день следует соблюдать некоторые запреты, чтобы не потерять впросак в будущем
В эту субботу, 7 июня, православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. До перехода на новоюлианский церковный календарь, праздник приходился на 20 июня.
Святой Теодот родом из города Анкира (сейчас Анкара, Турция). Он жил в период правления императора Диоклетиана, который прижимал христиан и преследовал их. Теодот был очень благочестивым человеком.
Некоторые источники утверждают, что он был епископом, другие же говорят — просто христианином. Через свою веру его жизнь была полна испытаний.
Традиции и приметы 7 июня
Верующие в этот день идут в храм или молятся дома. У Теодота просят оградить от соблазнов и укрепить в вере. Также в этот день люди следят за поведением животных и птиц.
- громко квакают лягушки – погода будет хорошей;
- если пчелы сидят на стенках улья – ждите жары;
- в лесу тихо — скоро будет гроза;
- ясная погода, но голуби прячутся — к дождю.
Что нельзя делать 7 июня
- признаваться в любви – у вас не будет будущего с этим человеком;
- носить украшения из серебра – это отнимет у вас положительную энергию;
- рассказывать кому-то о своих планах – вам могут завидовать и помешают реализовать их.
Именины 7 июня
В этот день именины отмечают Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Мария, Сюзанна.
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