Можете потерять любовь: что нельзя делать сегодня, 7 июня

В этот день следует соблюдать некоторые запреты, чтобы не потерять впросак в будущем

В эту субботу, 7 июня, православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. До перехода на новоюлианский церковный календарь, праздник приходился на 20 июня.

Святой Теодот родом из города Анкира (сейчас Анкара, Турция). Он жил в период правления императора Диоклетиана, который прижимал христиан и преследовал их. Теодот был очень благочестивым человеком.

Некоторые источники утверждают, что он был епископом, другие же говорят — просто христианином. Через свою веру его жизнь была полна испытаний.

Традиции и приметы 7 июня

Верующие в этот день идут в храм или молятся дома. У Теодота просят оградить от соблазнов и укрепить в вере. Также в этот день люди следят за поведением животных и птиц.

громко квакают лягушки – погода будет хорошей;

если пчелы сидят на стенках улья – ждите жары;

в лесу тихо — скоро будет гроза;

ясная погода, но голуби прячутся — к дождю.

Фото: freepik

Что нельзя делать 7 июня

признаваться в любви – у вас не будет будущего с этим человеком;

носить украшения из серебра – это отнимет у вас положительную энергию;

рассказывать кому-то о своих планах – вам могут завидовать и помешают реализовать их.

Именины 7 июня

В этот день именины отмечают Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Мария, Сюзанна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы нужно освящать в храме на Троицу. Они помогут вам быть счастливыми.