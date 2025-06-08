Укр

Можете потерять любовь: что нельзя делать сегодня, 7 июня

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какой церковный праздник 7 июня 2025 года — День памяти священномученика Теодота Новость обновлена 07 июня 2025, 08:11
Какой церковный праздник 7 июня 2025 года — День памяти священномученика Теодота. Фото Freepik

В этот день следует соблюдать некоторые запреты, чтобы не потерять впросак в будущем

В эту субботу, 7 июня, православные христиане и греко-католики чтят память святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. До перехода на новоюлианский церковный календарь, праздник приходился на 20 июня.

Святой Теодот родом из города Анкира (сейчас Анкара, Турция). Он жил в период правления императора Диоклетиана, который прижимал христиан и преследовал их. Теодот был очень благочестивым человеком.

Некоторые источники утверждают, что он был епископом, другие же говорят — просто христианином. Через свою веру его жизнь была полна испытаний.

Традиции и приметы 7 июня

Верующие в этот день идут в храм или молятся дома. У Теодота просят оградить от соблазнов и укрепить в вере. Также в этот день люди следят за поведением животных и птиц.

  • громко квакают лягушки – погода будет хорошей;
  • если пчелы сидят на стенках улья – ждите жары;
  • в лесу тихо — скоро будет гроза;
  • ясная погода, но голуби прячутся — к дождю.
Фото: freepik

Что нельзя делать 7 июня

  • признаваться в любви – у вас не будет будущего с этим человеком;
  • носить украшения из серебра – это отнимет у вас положительную энергию;
  • рассказывать кому-то о своих планах – вам могут завидовать и помешают реализовать их.

Именины 7 июня

В этот день именины отмечают Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Мария, Сюзанна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы нужно освящать в храме на Троицу. Они помогут вам быть счастливыми.

Теги:
#Запреты #Народные приметы #Церковный праздник #Свято