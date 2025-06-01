Когда будем отмечать Троицу 2025: церковный календарь на июнь

Мы поделились датами праздников по новому стилю

Июнь – любимый для многих месяц. Не только из-за большого количества значимых событий и начала лета, но и из-за церковных праздников. С 2023 г. даты этих праздников изменились — сместились на 13 дней, поэтому стоит это учитывать.

В этот период христиане восточного обряда чтят память святых, а также отмечают один из величайших церковных праздников — Троицу. Его дата переходна и зависит от даты Пасхи – в этом году праздник приходится на 8 июня. А еще в этом месяце начинается Петров пост. "Телеграф" подготовил для вас церковный календарь на июнь 2025 года.

Церковные праздники в мае 2025:

7 июня — Троицкая поминальная (родительская суббота);

8 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница);

24 июня — Рождество Иоанна Предтечи;

29 июня — Святых верховных апостолов Петра и Павла;

30 июня — Собор двенадцати апостолов.

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