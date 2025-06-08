Можете втратити кохання: що не можна робити сьогодні, 7 червня
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В цей день варто дотримуватися деяких заборон, щоб не втратити у халепу в майбутньому
Цієї суботи, 7 червня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. До переходу на новоюліанський церковний календар, свято припадало на 20 червня.
Святий Теодот родом із міста Анкира (зараз Анкара, Туреччина). Він жив у період правління імператора Діоклетіана, який притискав християн і переслідував їх. Теодот був дуже побожною людиною.
Деякі джерела стверджують, що він був єпископом, інші ж кажуть,— просто християнином. Через свою віру його життя було сповнене випробувань.
Традиції та прикмети 7 червня
Віряни цього дня йдуть до храму або моляться вдома. У Теодота просять захистити від спокус та зміцнити у вірі. Також цього дня люди слідкують за поведінкою тварин і птахів.
- голосно квакають жаби — погода буде гарною;
- якщо бджоли сидять на стінках вулика — чекайте на спеку;
- у лісі тихо — скоро буде гроза;
- ясна погода, але голуби ховаються — до дощу.
Що не можна робити 7 червня
- зізнаватися у коханні — у вас не буде майбутнього з цією людиною;
- носити прикраси зі срібла — це забере у вас позитивну енергію;
- розповідати комусь про свої плани — вам можуть заздрити і завадять реалізувати їх.
Іменини 7 червня
В цей день іменини відзначають Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Марія, Сюзанна.
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