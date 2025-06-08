Можете втратити кохання: що не можна робити сьогодні, 7 червня

В цей день варто дотримуватися деяких заборон, щоб не втратити у халепу в майбутньому

Цієї суботи, 7 червня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. До переходу на новоюліанський церковний календар, свято припадало на 20 червня.

Святий Теодот родом із міста Анкира (зараз Анкара, Туреччина). Він жив у період правління імператора Діоклетіана, який притискав християн і переслідував їх. Теодот був дуже побожною людиною.

Деякі джерела стверджують, що він був єпископом, інші ж кажуть,— просто християнином. Через свою віру його життя було сповнене випробувань.

Традиції та прикмети 7 червня

Віряни цього дня йдуть до храму або моляться вдома. У Теодота просять захистити від спокус та зміцнити у вірі. Також цього дня люди слідкують за поведінкою тварин і птахів.

голосно квакають жаби — погода буде гарною;

якщо бджоли сидять на стінках вулика — чекайте на спеку;

у лісі тихо — скоро буде гроза;

ясна погода, але голуби ховаються — до дощу.

Фото: freepik

Що не можна робити 7 червня

зізнаватися у коханні — у вас не буде майбутнього з цією людиною;

носити прикраси зі срібла — це забере у вас позитивну енергію;

розповідати комусь про свої плани — вам можуть заздрити і завадять реалізувати їх.

Іменини 7 червня

В цей день іменини відзначають Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Марія, Сюзанна.

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