Троица 2025: какие цветы и зелень нужно приносить в дом и освящать в храме, чтобы было счастье

Украинцы будут праздновать Троицу в воскресенье 8 июня

В это воскресенье, 8 июня, православные, католики и греко-католики будут отмечать большой религиозный праздник Схождения Святого Духа Троица, или Пятидесятница. В этот день принято украшать свои дома цветами и зеленью. Также букеты цветов и растений освящают в храмах на праздничных богослужениях.

"Телеграф" расскажет, какие цветы и растения нужно освящать и приносить в дом на праздник Троицы.

Какие растения и цветы имеют символизм на Троицу

Наши предки верили, что цветы и растения могут стать оберегом в доме, если принести их на Троицу. Эта зелень имеет сакральный смысл и приносит в дом счастье, радость, удачу и защищает от нечистой силы.

Праздник Троицы. Фото: Getty Images

Полынь наши предки считали зельем, которое защищает дом от злых духов и нечистой силы. Обычно полынь ложили на пороге у входной двери.

наши предки считали зельем, которое защищает дом от злых духов и нечистой силы. Обычно полынь ложили на пороге у входной двери. Любисток считался травой, которая защищает от порчи и придает душевного равновесия. В отваре этого зелья купали младенцев, чтобы они росли здоровыми и спокойными.

считался травой, которая защищает от порчи и придает душевного равновесия. В отваре этого зелья купали младенцев, чтобы они росли здоровыми и спокойными. Аир принято раскладывать в каждой комнате дома на Троицу. Согласно верованиям, эта ароматная трава притягивает в дом добрых духов и укрепляет энергетику жилища.

принято раскладывать в каждой комнате дома на Троицу. Согласно верованиям, эта ароматная трава притягивает в дом добрых духов и укрепляет энергетику жилища. Чабрец помогает сохранить гармонию и согласие в доме. Окуривание дома чабрецом считалось ритуалом для изгнания злых духов. Сушеную траву клали под подушку от ночных кошмаров.

помогает сохранить гармонию и согласие в доме. Окуривание дома чабрецом считалось ритуалом для изгнания злых духов. Сушеную траву клали под подушку от ночных кошмаров. Мята и мелисса использовались в букетах на Троицу, чтобы установить в доме покой и умиротворение. Эти душистые травы также зашивали в подушки для спокойного и приятного сна.

использовались в букетах на Троицу, чтобы установить в доме покой и умиротворение. Эти душистые травы также зашивали в подушки для спокойного и приятного сна. Василек считается женским цветком, который дарит любовь и счастливый брак. Этот цветок советовали носить молодым девушкам, чтобы удачно выйти замуж.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на Троицу лучше не навещать могилы родных. На кладбище ни ногой в этот праздничный день.