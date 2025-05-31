Миллионная зарплата, ружье, квартиры: чем может похвастаться судья Каракашьян, который вел дела Супрун и Насирова

Известно, что судья фигурирует в ряде фактов, подвергающих сомнению его доброчестность и профессиональную этику

Сергей Каракашьян, судья Окружного административного суда города Киева, задекларировал несколько объектов недвижимости, среди которых — квартира, земельные участки и дом. Мужчина также имеет в собственности охотничье ружье и, вероятно, является ценителем антиквариата.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций. Чиновник проживает с семьей, которая включает его жену Александру Сербину, мать Людмилу Леонтьеву и дочь Ксению Каракашьян.

Недвижимость

Судья задекларировал следующие объекты недвижимого имущества:

квартира площадью 45,1 м², приобретенная в 2000 году (принадлежит ему и его матери);

земельный участок площадью 15 000 м2, что является его собственностью;

жилой дом площадью 285,6 м², приобретенный в 2022 году, также принадлежащий ему.

Супруга Александра владеет земельным участком площадью 10 000 м², а мать – еще одним участком площадью 20 000 м². Кроме того, Сергей совместно с матерью и Ольгой Карачун имеет квартиру площадью 43 м².

Движимое имущество

Сергей Каракашьян задекларировал также охотничье ружье марки gebruder Merkel, а также являющиеся его собственностью коллекции антикварных марок и монет ХІХ-ХХ веков.

По информации с сайтов продаж, ружье стоит около 570 000 грн.

Ружье gebruder Merkel

Транспортные средства

В списке машин семьи есть следующие:

автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска, приобретенный в 2006 году;

Стоимость легковушки составляет примерно 3 700 долларов или 152 000 грн.

автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2014 выпуска, приобретенный в 2019 году за 394 372 грн;

автомобиль Hyundai Creta 2018 года выпуска, приобретенный в 2020 году за 697 676 грн (владелица – жена Александра Сербина).

Деньги и бумаги

В 2023 году Сергей Каракашьян получил 1717809 грн заработной платы в ОАСК. Его жена задекларировала 799 440 грн дохода от предпринимательской деятельности, 50 000 грн от отчуждения недвижимого имущества.

Мать должностного лица, Людмила Леонтьева, получила 133 281 грн пенсии. Кроме того, она владеет акциями публичного акционерного общества "Укртелеком", приобретенными в 2001 году. В собственности женщины находится 765 акций нарицательной стоимостью 1 грн каждая.

Сергей Каракашьян задекларировал следующие денежные активы:

наличные денежные средства в размере 3 000 долларов США;

средства, размещенные на банковском счету в АО "Райффайзен Банк", на сумму 99 674 гривны.

Что известно о декларанте

Сергей Каракашьян

По данным "DEJURE", судья Сергей Каракашьян фигурирует в ряде фактов, которые ставят под сомнение его добродетель и профессиональную этику.

Факты неблагочестия

Каракашьян рассматривал дело, которое НАБУ считает частью плана Павла Вовка по захвату контроля над ВККС. Кроме того, в 2019 году он не явился на квалификационный экзамен, вероятно, чтобы сорвать оценку судей. Также был случай, когда должностное лицо не дистанцировалось от заявления суда в поддержку коллег, подозреваемых в преступлениях, которое содержало антизападную риторику.

Резонансные решения

Судья Каракашьян принимал или был причастен к ряду резонансных решений, которые впоследствии были отменены:

в пользу бизнесмена Бахматюка, тормозившего уголовное производство;

об отстранении Ульяны Супрун от обязанностей министра;

о восстановлении в должности Романа Насирова несмотря на наличие у него второго гражданства;

о разглашении конфиденциального меморандума между НАБУ и ФБР;

а также о действиях, которые могли подвергнуть сомнению легитимность конкурса на должность директора НАБУ.

Сомнительное имущество

Декларант внес в реетр дом в Обуховском районе Киева как недострой, хотя он выглядит завершенным и заселенным. Кроме этого, он получил в наследство 250 тысяч долларов от отца-пенсионера без доходов, что вызывает сомнения.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем владеет судья Киева Виктор Данилишин. Известно, что он пользуется семейными автомобилями и имеет задекларированные денежные активы. Основу материального обеспечения его семьи составляет его зарплата и общие доходы.