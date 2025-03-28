Судила майдановцев и сажала в тюрьму Луценко: куда исчезла одиозная Оксана Царевич

Судье назначили новую квалификационную оценку, однако она с этим не согласна

Оксана Царевич — известная украинская судья, которая принимала решение относительно майдановцев, а также политиков Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, Александра Ефремова. В частности, ее решения против активистов Автомайдана оказались неправосудными. Также мы рассказывали, где сейчас одиозный экс-председатель НБУ времен Януковича Сергей Арбузов.

"Телеграф" расскажет подробнее об одиозной судье времен Януковича, чем запомнилась, а также выяснит, где она сейчас.

Что известно об Оксане Царевич

Царевич родилась в 1982 году в Коростене Житомирской области. Позже она переехала в Ивано-Франковск, где получала образование в институте права, экономики и строительства. Также Царевич училась в научно-техническом университете по специальности "правоведение".

Оксана начала работать помощником судьи в Калуше. Кроме того, она училась на факультете подготовки профессиональных судей Национальной юридической академии Украины имени Мудрого. После этого Царевич работала консультантом в суде, где сосредоточилась на корреспонденции и анализе юридической практики.

Царевич начинала карьеру помощником судьи, фото из сети

В 2010 году экс-президент Виктор Янукович назначил Царевич судьей Печерского суда Киева. Она избрала меру пресечения для Юрия Луценко в виде 4 лет заключения. Тогда бывшего министра внутренних дел обвинили в "превышении служебных полномочий и завладении имуществом в особо крупных размерах". Однако в Европейском суде по правам человека утвердили, что это "политически мотивированное решение".

Царевич рассматривала дело об убийстве бизнесмена Евгения Щербаня. Вероятными заказчиками преступления считали Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко. Тогда Оксана назначила Тимошенко штраф за неуважение к суду в десять раз больше, чем указано в законодательстве.

Царевич выносила неоднозначные решения, фото из сети

Скандальными были неправосудные решения Царевич против активистов Автомайдана. Она осудила 9 человек, которые митинговали против власти в Межигорье в декабре 2013 года. У них забрали на пол года водительские удостоверения. Позже оказалось, что некоторых водителей даже не было на протесте, в то время как рапорты работников ГАИ сфальсифицировали.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении тогдашнему нардепу-регионалу Александру Ефремову в разжигании межнациональной розни. Речь шла о том, что бывший глава фракции "Партии регионов" призывал к переговорам с сепаратистами. Тогда Царевич отказала в содержании политика под стражей.

Царевич отказала в содержании под стражей Ефремова, фото parlament.ua

В 2012-2015 годах Царевич рассмотрела 2017 уголовных дел и 2476 административных правонарушений, из которых высшие станции отменили 43 ее решения.

Дело Оксаны Царевич

В 2014 году одиозной судье объявили подозрение из-за принятия неправосудных решений по автомайдановцам. Тогда Оксану отстранили от судейства на 2 месяца. Затем она снова вернулась на должность, но в 2016 году Высший Совет Юстиции принял решение об увольнении Царевич.

В 2017 году судья обжаловала увольнение в Высшем административном суде. Тогда ей было отказано в восстановлении на должности. Через 3 года Шевченковский районный суд Киева оправдал Царевич из-за отсутствия доказательств ее вины.

Царевич оспаривала свое увольнение, фото из сети

В 2021 году Верховный суд отменил указ экс-президента Петра Порошенко об увольнении Царевич. Тогда ее восстановили на должности в Печерском суде. Однако сообщалось, что Царевич не имеет права рассматривать судебные дела, поскольку истек пятилетний срок ее назначения.

Судя по данным за 2021 год, Оксана получала зарплату в размере 63 тысячи должностного оклада и около 19 тысяч гривен доплаты за выслугу лет.

В 2023 году суд принял решение о проведении нового квалификационного оценивания Царевич. Дело в том, что в 2016 году Оксана не завершила процедуру первичной квалификационной оценки судей. В то время как она отличается от традиционного квалификационного оценивания. Поэтому ей назначили сдачу нового квалификационного экзамена и собеседование с участием Общественного совета добродетели.

Царевич пытается восстановиться на должности судьи, фото "Украина молодая"

Царевич такое решение обжаловала, и КАС ВС вынес решение в ее пользу. Речь шла о том, что ВККС должен провести в отношении Царевич именно процедуру первичной квалификационной оценки. Пока она не завершена.

В 2024 году Царевич обратилась в ДБР с заявлением, что Комиссия уголовного правонарушения не выполняет решение Верховного Суда и нарушает права на частную жизнь ее близких лиц. Она заявляла, что соответствующую информацию собирает ВККС, а именно ищет сведения из государственных органов об ее экс-муже, отце, матери и сестре. Судья назвала это "систематическими действиями дискриминационного характера".

Так, в марте 2025 года в ДБР состоялись допросы членов Комиссии. Пока дело продолжается.

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