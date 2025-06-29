Эти украинские "женские" фамилии раньше давали мужчинам: проверьте в списке свою
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Всего таких родовых имен насчитывается около 30
В большом и разнообразном списке украинских фамилий есть те, которые походят от отца, они же более привычны, а те есть, которые походят от матери, от женского имени. В целом таких родовых имен есть несколько десятков.
"Телеграф", ссылаясь на работу "Современные украинские фамилии", авторства языковеда Юрия Редько пишет, что такие фамилии называются матронимами, в то время как фамилии, появившиеся от мужских имен, — патронимами. Отмечается, что есть всего одна причина, по которой фамилия образовывалась от материнского имени.
Так, если женщина рано становилась вдовой и возглавляла семью, в этом случае могла быть образована фамилия от ее имени. Однако помимо этого у таких женщин были и другие фамилии, например, Вдовиченко и Удовиченко.
Фамилии, которые имеют женское происхождение:
- Гануська — Ганущин;
- Гапка — Гапчин;
- Гася — Гасин;
- Зінька — Зинчин;
- Ксенька — Ксенчин;
- Леся — Лесин;
- Маланка — Маланчин;
- Марунька — Марунчин;
- Маруся — Марусин;
- Маруська — Марущин;
- Настя — Настин;
- Олена — Оленин;
- Оришка — Орищин;
- Палагна— Палагнин;
- Парася —Парасин;
- Парашка — Паращин;
- Стефіня — Стефінин;
- Стеха — Стешин;
- Танька — Танчин;
- Феня — Фенин;
- Феська — Фещин;
- Хима — Химин;
- Явдоха — Явдошин.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии входят в топ-10 самых популярных в стране. У некоторых из них есть более 100 тысяч носителей.