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Эти украинские "женские" фамилии раньше давали мужчинам: проверьте в списке свою

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Какие фамилии происходят от женских имен Новость обновлена 29 июня 2025, 15:14
Какие фамилии происходят от женских имен. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Всего таких родовых имен насчитывается около 30

В большом и разнообразном списке украинских фамилий есть те, которые походят от отца, они же более привычны, а те есть, которые походят от матери, от женского имени. В целом таких родовых имен есть несколько десятков.

"Телеграф", ссылаясь на работу "Современные украинские фамилии", авторства языковеда Юрия Редько пишет, что такие фамилии называются матронимами, в то время как фамилии, появившиеся от мужских имен, — патронимами. Отмечается, что есть всего одна причина, по которой фамилия образовывалась от материнского имени.

Так, если женщина рано становилась вдовой и возглавляла семью, в этом случае могла быть образована фамилия от ее имени. Однако помимо этого у таких женщин были и другие фамилии, например, Вдовиченко и Удовиченко.

Фамилии, которые имеют женское происхождение:

  • Гануська — Ганущин;
  • Гапка — Гапчин;
  • Гася — Гасин;
  • Зінька — Зинчин;
  • Ксенька — Ксенчин;
  • Леся — Лесин;
  • Маланка — Маланчин;
  • Марунька — Марунчин;
  • Маруся — Марусин;
  • Маруська — Марущин;
  • Настя — Настин;
  • Олена — Оленин;
  • Оришка — Орищин;
  • Палагна— Палагнин;
  • Парася —Парасин;
  • Парашка — Паращин;
  • Стефіня — Стефінин;
  • Стеха — Стешин;
  • Танька — Танчин;
  • Феня — Фенин;
  • Феська — Фещин;
  • Хима — Химин;
  • Явдоха — Явдошин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии входят в топ-10 самых популярных в стране. У некоторых из них есть более 100 тысяч носителей.

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