Эти украинские "женские" фамилии раньше давали мужчинам: проверьте в списке свою

Всего таких родовых имен насчитывается около 30

В большом и разнообразном списке украинских фамилий есть те, которые походят от отца, они же более привычны, а те есть, которые походят от матери, от женского имени. В целом таких родовых имен есть несколько десятков.

"Телеграф", ссылаясь на работу "Современные украинские фамилии", авторства языковеда Юрия Редько пишет, что такие фамилии называются матронимами, в то время как фамилии, появившиеся от мужских имен, — патронимами. Отмечается, что есть всего одна причина, по которой фамилия образовывалась от материнского имени.

Так, если женщина рано становилась вдовой и возглавляла семью, в этом случае могла быть образована фамилия от ее имени. Однако помимо этого у таких женщин были и другие фамилии, например, Вдовиченко и Удовиченко.

Фамилии, которые имеют женское происхождение:

Гануська — Ганущин;

Гапка — Гапчин;

Гася — Гасин;

Зінька — Зинчин;

Ксенька — Ксенчин;

Леся — Лесин;

Маланка — Маланчин;

Марунька — Марунчин;

Маруся — Марусин;

Маруська — Марущин;

Настя — Настин;

Олена — Оленин;

Оришка — Орищин;

Палагна— Палагнин;

Парася —Парасин;

Парашка — Паращин;

Стефіня — Стефінин;

Стеха — Стешин;

Танька — Танчин;

Феня — Фенин;

Феська — Фещин;

Хима — Химин;

Явдоха — Явдошин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии входят в топ-10 самых популярных в стране. У некоторых из них есть более 100 тысяч носителей.