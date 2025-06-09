Избегайте на рынке: какие овощи содержат больше нитратов и как их обезвредить

Разбираемся, в каких овощах действительно много вредных веществ и как их обезвредить дома

Свежие овощи в начале лета – ожидаемые гости на столах украинцев. Но у некоторых с ним могут быть нитраты. Овощи из Турции с превышенным содержанием вредных веществ фиксировали в Винницкой области. Эксперты считают, если не превышать содержание нитратов в овощах – они несут гораздо больше пользы, чем вреда. Чтобы уменьшить потенциальное содержание нитратов в продуктах, есть несколько лайфхаков.

О них рассказала ZAXID.NET нутрициологиня Ольга Дорош. Она напомнила, что летом следует есть по 400 грамм овощей и фруктов ежедневно. Для уменьшения содержания вредных веществ нужно обязательно убирать хвостики у овощей и фруктов, у кабачков, редиса и огурцов можно обрезать кожуру. Для капусты нужно обрывать верхние листья и не использовать початки. Термическая обработка уменьшает количество нитратов на 40-80%.

По словам специалистов лаборатории Винницкого торгово-экономического института, рекордсменами по содержанию нитратов считаются:

салат,

укроп,

петрушка,

редис,

редька,

свекла,

ранняя капуста.

В каких овощах больше нитратов

После обнаружения нитратных кабачков местные журналисты вместе с экспертами проверили содержание нитратов в овощах. К примеру, в кабачках при максимально допустимой дозе нитратов 400 мг/кг обнаружили в магазинных — 160 мг/кг, на рынке — 130 мг/кг. В редиске – допустимая норма нитратов до 1500 мг/кг. В осмотренных образцах обнаружили 690 мг/кг. Для листового салата допустима норма нитратов 2000 мг/кг, обнаруженная – вдвое ниже. Таким образом, большинство овощей на прилавках не превышают нормы.

Как избежать влияния пестицидов

Кроме нитратов, в молодых овощах опасность могут представлять пестициды, которыми обрабатывают от вредителей. Чтобы избежать воздействия, нужно промывать в проточной воде. Можно даже замочить на 5-7 минут. Добавление лимонного сока или уксуса в воду доказанной эффективности не имеет.

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