Газетка, полотенце и вода: как в СССР спасались от жары и жили без кондиционеров

Некоторые методы очень странны

Жара в июне накрыла Украину. Однако сейчас люди знают, как спастись от высоких температур. А как справлялись с этим во времена СССР?

"Телеграф" расскажет, как методы использовали люди в те времена, когда не было кондиционеров. Граждане изобретали собственные способы борьбы с летней жарой.

Газетные панамки – главный летний аксессуар

Самым распространенным способом защиты от солнца было изготовление шляп из газет. Практически каждая семья знала технику сборки газетной панамки – от простых треугольных форм до более сложных конструкций с полями. Местные газеты тогда превращались в незаменимый головной убор для дачных работ, походов на пляж или просто прогулок по городу.

Особенно популярны панамки из больших форматов газет – они лучше защищали от солнца и дольше держались. Дети быстро осваивали это искусство, и умение сложить панамку из газеты считалось таким же обязательным навыком, как и умение вязать узлы.

Мокрые полотенца – естественный кондиционер

Самым эффективным способом охлаждения в жаркие ночи было использование мокрых полотенец или простыней. Их смачивали холодной водой и развешивали у кровати или даже клали рядом с собой. Испаряясь, вода создавала естественный эффект охлаждения воздуха.

Особенно изобретательные хозяева устанавливали у окон мокрые простыни, через которые проходил воздух с улицы. Это создавало подобие кондиционера – горячий воздух, проходя через влажную ткань, значительно охлаждался.

Водные процедуры и народная мудрость

Холодная вода была основным средством борьбы с жарой. Люди регулярно принимали прохладный душ, а если его не было – обливались из ведра. Популярным было смачивание волос и запястье холодной водой – места, где кровеносные сосуды проходят близко к поверхности кожи.

На работе и дома обязательно имели стакан с холодной водой, которую регулярно обновляли. Многие держали мокрые полотенца на шее или обертывали ими ноги во время отдыха.

Совместная борьба с жарой

В советских дворах часто можно было увидеть, как соседи вместе поливали асфальт водой, чтобы снизить жар от раскаленного покрытия. Дети бегали под разбрызгивателями или просто под струей воды из шланга – это было и развлечением, и способом охлаждения.

Общественные фонтаны и фонтаны становились центрами тяжести в жаркие дни. Люди не только любовались водой, но и подставляли ладони под струи, смачивали платки и платки.

Ранее "Телеграф" писал, что на "украинских" статуэтках из СССР можно заработать немалые деньги.