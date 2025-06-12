Гиблое место с кладбищем на дне: где находится озеро Ланье, в котором тонут сотнями туристы

Здесь при странных обстоятельствах погибло более 700 человек

Каждое лето миллионы туристов стекаются к этому месту, чтобы отдохнуть на солнце и поплавать в прохладной воде. Однако за идиллическими пейзажами скрывается зловещая репутация: это красивое озеро считается одним из самых опасных в США. С момента его появления в 1956 году здесь погибли сотни людей.

Озеро Ланье раскинулось на юге Джорджии в США. Это популярное место для отдыха, которое ежегодно посещают миллионы людей. Но за спокойной гладью воды скрываются тревожные истории, породившими множество легенд, пишет dailystar.

Озеро над кладбищем

Ланье образовался в результате строительства плотины Буфорда на реке Чаттахучи. Для этого пришлось переселить около 250 семей, перенести 15 крупных предприятий и в 1956 году затопить более 38 000 акров земли, вместе с кладбищем. Под водой остались руины некогда существовавшего города Оскарвиль — с фрагментами улиц, домов и могил.

Фото: Wikimedia Commons

Сама история затопленного поселения омрачена событиями 1912 года, когда после ложных обвинений в изнасиловании четверых афроамериканцев Оскарвиль охватили расовые беспорядки. Местные белые жители сжигали дома чернокожего населения и убивали людей. Считается, что души жертв до сих пор не находят покоя в водах озера.

Мрачные трагедии озера Ланье

Наиболее известное предание связано с трагическим инцидентом 1958 года, когда две девушки, Делия Паркер Янг и Сьюзи Робертс, упали в авто с моста в озеро и утонули. Спустя год нашли тело Делии, а спустя десятилетия — и машину с останками Сьюзи. По рассказам очевидцев, в районе трагедии регулярно появляется призрак молодой женщины в голубом платье, будто бы пытающийся заманить людей в воду. Так появилась легенда про "Леди озера".

Озеро Ланье — место множества загадок. Люди сообщают о внезапных пожарах на лодках, исчезновениях без следа и странных авариях. Местные жители уверены: духи озера все еще ищут возмездия. С момента создания Ланье здесь погибло более 700 человек, причем примерно 200 из них — с 1994 года.

Озеро Ланье сейчас

Несмотря на усилия властей по обеспечению безопасности, озеро остается местом повышенного риска. Подводные руины, резкие перепады глубины, большое скопление лодок и непредсказуемая погода делают отдых потенциально опасным.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Некоторые участки закрыты для посещения, однако безопасность по-прежнему зависит и от осторожности самих отдыхающих.

Фото: Getty Images

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