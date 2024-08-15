Глаз Карпат или Несамовитое? На какое озеро поехать в Украине, чтобы отдохнуть незабываемо (фото)

Их следует посетить в этот теплый сезон

Украина известна своими живописными озерами, где можно не только насладиться красотой природы, но и прекрасно провести время с друзьями или семьей. Ранее мы рассказывали про винницкие "Мальдивы", а теперь "Телеграф" поделится идеями для отдыха на не менее удивительных озерах в Украине.

Озер в нашей стране очень много и каждое из них по-своему удивительно. В этом материале предлагаем читателям и читательницам подборку лучших из них для незабываемого отпуска.

Озеро Синевир

От магии и чистоты Синевира захватывает дух. Озеро, расположенное в селе Синевирская Поляна Закарпатской области, также известно как "Глаз Карпат". Вода в Синевире очень холодная, летом не превышает 11 градусов по Цельсию.

Весной и летом озеро привлекает множество туристов. Здесь обитает уникальная флора и фауна, там много форели и раков, но рыбалка запрещена. Как и купание. Максимальная глубина озера 24 м, оно самое большое в нашей стране.

Озеро Несамовитое

Одно из самых высоких озер Карпат, в Ивано-Франковской области, — 1750 м над уровнем моря. Несамовитое окружают острые скалистые хребты, а само озеро — долины, усыпанные горными цветами.

Озеро окутано легендами. Одно из них гласит, что бросание камней в воду может привести к непогоде, сильным ветрам и проливным дождям. В народе озеро получил название "Морской глаз".

Шацкие озера

Отличная замена морю, расположенная в Волынской области. Шацкие озера — это группа из более 30 озер, больших и маленьких. А главная жемчужина – озеро Свитязь, оно и самое глубокое (достигает 60 м!).

Окрестности Шацких озер усеяны курортами для отдыха и уединения, так что вы можете выбрать подходящее место на свой вкус.

В Украине есть множество живописных мест, идеальных для отдыха и купания на выходных, вдали от городской суеты. Ранее мы рассказывали про невероятно красивую "Атлантиду" в Хмельницкой области.