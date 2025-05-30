Необязательно ехать за границу: где в Украине есть "хрустальное" царство и как туда добраться (фото)

Туристов ждет под землей зал Скал, Коридор каменных сосулек и другие интересности

В селе Кривче, что в Борщевском районе Тернопольской области, расположена одна из крупнейших гипсовых пещер Европы — "Хрустальная" ("Кристальная"). Ее протяженность достигает 23 км, средняя ширина ходов – 2 метра, а высота – 2,7 метра. Впервые пещера упоминается в 1721 году. Она практически сухая, имеет стабильную температуру +10,6°C в течение всего года и достаточно проста для прохождения.

Одной из уникальных особенностей "Хрустальной" является повышенная ионизация воздуха и воды, полное отсутствие патогенных микроорганизмов, а также недавно обнаруженные залежи минерального ила и подземной воды. Эти факторы делают пещеру перспективной для оздоровительных и рекреационных программ.

Туристический маршрут обустроен электрическим освещением, не требует специального снаряжения или одежды и доступен для посетителей любого уровня подготовки. В то же время, некоторые внемаршрутные участки закрыты для сохранения микроклимата и недопущения повреждения гипсовых кристаллов.

Экскурсия в подземный мир

Для посетителей открыт экскурсионный маршрут протяженностью 2,5 км, который длится около полутора часов, пишет Тернопольский областной коммунальный центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи. Путешествие начинается по 500-метровому Входному коридору — его стены сверкают гипсовыми кристаллами, напоминающими листья папоротника.

Далее путь ведет в зал Скал с рассыпанными каменными пирамидами, параллельно пролегает Коридор каменных сосулек со сталактитообразными гипсовыми образованиями.

В Зоологическом зале природные формы напоминают разных животных. Интересен также зал Завалов, где сохранились цементные пломбы, заложенные еще в 1928 году — они выдержали даже два землетрясения, что свидетельствует о безопасности путешествий.

Далее маршрут проходит мимо зала Комин к Хрустальному коридору — его стены покрыты гипсовыми кристаллами белого, кремового и розово-янтарного цвета. Зал Скелета закрыт для туристов, а в конце пути гостей встречает Каменный буйвол — условный "хозяин" пещеры.

Научные исследования и события

В "Хрустальной" были найдены останки древних животных и растений. Здесь регулярно проводятся спелеоориентационные соревнования и исследовательские экспедиции, благодаря которым открываются новые ходы и залы.

Как добраться до "Хрустальной пещеры"

До пещеры можно добраться собственным транспортом или автобусом из Борщева до Мельницы-Подольской. Приблизительно в 19 км от Борщева, в селе Кривче, после поворота возле Кривченского замка следует свернуть направо. Вход организован в порядке живой очереди.

"Хрустальная пещера" возле села Кривче. Фото: Google Maps

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