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Ее зловещая слава – не просто легенды. Почему киевляне боятся Лысой горы даже днем

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тайны Лысой горы в Киеве Новость обновлена 25 мая 2025, 18:40
Тайны Лысой горы в Киеве. Фото Коллаж "Телеграф"/go2.kiev.ua

Здесь даже в тишине ловишь на себе чей-то пронзительный взгляд

Это место издавна имело особое сакральное значение для наших предков: здесь стояли языческое капище и жертвенник. Когда-то эта гора получила свое название из-за почти полного отсутствия деревьев. Но со временем все изменилось — она покрыта лесом, а ее вершина изобилует редкой краснокнижной растительностью.

После введения христианства Лысая гора в Киеве все еще оставалась святым местом для тех, кто исповедовал старые верования. Впоследствии ее часть перешла под контроль Печерского монастыря – там монахи обустроили пасеки, а в середине XIX века земли выкупили городские власти.

Тюрьма, танковая база и природный парк

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Здесь стояли языческое капище и жертвенник. Фото: interesniy.kiev.ua
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Фото: kashtan.news

В 1872 году началось возведение Лысогорского форта – элемента Киевской крепости. В конце того же столетия форт потерял стратегическое значение и стал гарнизонной тюрьмой, где впоследствии казнили государственных преступников.

В 1930-х годах здесь работал подземный военный завод, а во время Второй мировой войны немцы использовали эти катакомбы в качестве танковой базы. Отступая, они ее взорвали. К середине 70-х на горе базировалась ракетная часть. А уже с 1980-х годов она получила статус природного парка.

лысая гора
Фото: kievinform.com

Странные звуки и случаи самоубийств

Несмотря на свой статус, Лысая гора – наименее посещаемое лесопарковое место столицы. Киевляне избегают темного и густого леса даже днем. И не зря. Те, кто решается прогуляться по Лысой горе, часто говорят о странном ощущении — будто за ними из зарослей наблюдают десятки невидимых глаз. Взгляды эти ощущаются практически физически.

лысая гора киев
Фото: vandrivka.com.ua
лысая гора киев
Фото: vandrivka.com.ua

Еще во времена Лысогорского форта начальник гарнизона издал приказ, где офицер должен был успокаивать солдат перед караулом: мол, непонятные звуки — это только ветер и крики ночных птиц. Но остались и другие показания. Сохранились рапорты немецких военных, в которых описаны паранормальные явления. Говорили также о случаях психических срывов и самоубийств среди солдат.

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Первое изображение Лысой горы. Фото: kashtan.news
Лысая гора в Киеве
Где находится Лысая гора в Киеве. Фото: Google Maps

Украинская столица имеет многовековую и бурную историю. Ранее "Телеграф" писал, что было до появления Речного вокзала в Киеве.

Теги:
#Киев #Достопримечательность #Мистика #Природная достопримечательность #Лысая гора