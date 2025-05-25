Ее зловещая слава – не просто легенды. Почему киевляне боятся Лысой горы даже днем

Здесь даже в тишине ловишь на себе чей-то пронзительный взгляд

Это место издавна имело особое сакральное значение для наших предков: здесь стояли языческое капище и жертвенник. Когда-то эта гора получила свое название из-за почти полного отсутствия деревьев. Но со временем все изменилось — она покрыта лесом, а ее вершина изобилует редкой краснокнижной растительностью.

После введения христианства Лысая гора в Киеве все еще оставалась святым местом для тех, кто исповедовал старые верования. Впоследствии ее часть перешла под контроль Печерского монастыря – там монахи обустроили пасеки, а в середине XIX века земли выкупили городские власти.

Тюрьма, танковая база и природный парк

Здесь стояли языческое капище и жертвенник. Фото: interesniy.kiev.ua

В 1872 году началось возведение Лысогорского форта – элемента Киевской крепости. В конце того же столетия форт потерял стратегическое значение и стал гарнизонной тюрьмой, где впоследствии казнили государственных преступников.

В 1930-х годах здесь работал подземный военный завод, а во время Второй мировой войны немцы использовали эти катакомбы в качестве танковой базы. Отступая, они ее взорвали. К середине 70-х на горе базировалась ракетная часть. А уже с 1980-х годов она получила статус природного парка.

Странные звуки и случаи самоубийств

Несмотря на свой статус, Лысая гора – наименее посещаемое лесопарковое место столицы. Киевляне избегают темного и густого леса даже днем. И не зря. Те, кто решается прогуляться по Лысой горе, часто говорят о странном ощущении — будто за ними из зарослей наблюдают десятки невидимых глаз. Взгляды эти ощущаются практически физически.

Еще во времена Лысогорского форта начальник гарнизона издал приказ, где офицер должен был успокаивать солдат перед караулом: мол, непонятные звуки — это только ветер и крики ночных птиц. Но остались и другие показания. Сохранились рапорты немецких военных, в которых описаны паранормальные явления. Говорили также о случаях психических срывов и самоубийств среди солдат.

Первое изображение Лысой горы. Фото: kashtan.news

Где находится Лысая гора в Киеве. Фото: Google Maps

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