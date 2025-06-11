Здесь гуляет призрак женщины и "пропавший" зверь с рогами: где в Украине самый жуткий замок и как туда доехать

Сюда приезжали даже охотники за привидениями из США

История Украины полна трагических событий, что объясняет наличие множества крепостей с мощными стенами, бойницами и башнями по всей стране. Эти укрепления — безмолвные свидетели героического прошлого. Среди немногочисленных памятников, сочетающих оборонительные функции с изяществом европейских дворцов, выделяется Подгорецкий замок, где в 1978 году проходили съемки фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".

Сегодня это место не только историческая достопримечательность, но и место, где сплелись реальность, легенды и призраки прошлого. "Телеграф" рассказывает, где находится Подгорецкий замок, как туда добраться и какие легенды таит в себе мистическое строение.

Возвышается Подгорецкий замок на живописных просторах Львовщины — архитектурное сокровище в селе Подгорцы, сочетающее изящество европейского дворца с мощью средневековой крепости. Этот palazzo in fortezza был не просто домом для шляхты — он стал театром блистательных балов, военных триумфов, алхимических экспериментов и душераздирающих трагедий.

Основанный в XV веке как оборонительное укрепление, замок обрел свою легендарную форму в XVII столетии благодаря гетману Станиславу Конецпольскому и итальянскому зодчему Андреа дель Аква. Террасы с балюстрадами, скульптуры, залы с живописью и оружием, а также сад в стиле французского барокко — Подгорцы превратились в символ статуса и вкуса польской аристократии.

Одним из самых загадочных владельцев замка стал Северин Жевуский, при котором был возведен барочный Костел Святого Иосифа:

Костел Святого Иосифа. Фото: vidviday.ua

Жевуский был политиком, алхимиком и, как поговаривают, искателем философского камня. Именно он якобы создал здесь тайную лабораторию, в которой пытался воспроизвести эликсир молодости.

Северин Жевуский

Последними владельцами замка были князья Сангушко, организовавшие в нем частный музей. Перед началом Второй мировой войны Роман Сангушко вывез за границу ценные коллекции. Во время войны замок сильно пострадал: часть террасы была взорвана, остатки коллекций разграблены, интерьеры разрушены. В советский период здание использовалось как туберкулезный санаторий. Лишь благодаря усилиям директора Львовской картинной галереи Бориса Возницкого началась реставрация. В 2008 году замок вошел в список 100 мировых памятников (World Monuments Watch), нуждающихся в срочной помощи.

Борис Возницкий на фоне Подгорецкого замка

Самая мрачная легенда — это история Белой Дамы. По преданию, молодая женщина была замурована в стене ревнивым супругом и с тех пор ее призрак бродит по замку.

Фотографии, сделанные во время подготовительных работы

Свидетелями ее появления становятся не только туристы. Однажды замок посетила исследовательская группа из США "Охотники за привидениями":

Подгорецкий замок — как добраться

Подгорецкий замок расположен примерно в 90 км от Львова — административного центра Львовской области. До замка можно доехать на автомобиле, воспользоваться общественным транспортом или присоединиться к туристической группе.

Маршрут до Подгорецкого замка

Кстати, в 2025 году возле Подгорецкого замка был замечен европейский зубр — единственный представитель украинской фауны, занесенный в Красную книгу. Случайная встреча с таким редким зверем посреди поля — настоящая редкость и чудо.

Вблизи известного Подгорецкого замка зафиксировали зубра. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Ранее мы рассказывали, что европейский зубр официально считается исчезнувшим в дикой природе. Уничтожение этого дикого животного является настоящим экологическим преступлением.