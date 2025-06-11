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Здесь гуляет призрак женщины и "пропавший" зверь с рогами: где в Украине самый жуткий замок и как туда доехать

Автор
Татьяна Кармазина
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Замурованная Белая Пани до сих пор скитается по Подгорецкому замку
Замурованная Белая Пани до сих пор скитается по Подгорецкому замку. Фото Коллаж "Телеграф"

Сюда приезжали даже охотники за привидениями из США

История Украины полна трагических событий, что объясняет наличие множества крепостей с мощными стенами, бойницами и башнями по всей стране. Эти укрепления — безмолвные свидетели героического прошлого. Среди немногочисленных памятников, сочетающих оборонительные функции с изяществом европейских дворцов, выделяется Подгорецкий замок, где в 1978 году проходили съемки фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".

Сегодня это место не только историческая достопримечательность, но и место, где сплелись реальность, легенды и призраки прошлого. "Телеграф" рассказывает, где находится Подгорецкий замок, как туда добраться и какие легенды таит в себе мистическое строение.

Возвышается Подгорецкий замок на живописных просторах Львовщины — архитектурное сокровище в селе Подгорцы, сочетающее изящество европейского дворца с мощью средневековой крепости. Этот palazzo in fortezza был не просто домом для шляхты — он стал театром блистательных балов, военных триумфов, алхимических экспериментов и душераздирающих трагедий.

Подгорецкий замок
Фото: "Телеграф"

Основанный в XV веке как оборонительное укрепление, замок обрел свою легендарную форму в XVII столетии благодаря гетману Станиславу Конецпольскому и итальянскому зодчему Андреа дель Аква. Террасы с балюстрадами, скульптуры, залы с живописью и оружием, а также сад в стиле французского барокко — Подгорцы превратились в символ статуса и вкуса польской аристократии.

Подгорецкий замок
Фото: "Телеграф"
Подгорецкий замок
Фото: "Телеграф"
Подгорецкий замок
Фото: "Телеграф"

Одним из самых загадочных владельцев замка стал Северин Жевуский, при котором был возведен барочный Костел Святого Иосифа:

Костел Святого Иосифа Подгорецкого замка
Костел Святого Иосифа. Фото: vidviday.ua

Жевуский был политиком, алхимиком и, как поговаривают, искателем философского камня. Именно он якобы создал здесь тайную лабораторию, в которой пытался воспроизвести эликсир молодости.

Северин жевуский подгорецкий замок
Северин Жевуский

Последними владельцами замка были князья Сангушко, организовавшие в нем частный музей. Перед началом Второй мировой войны Роман Сангушко вывез за границу ценные коллекции. Во время войны замок сильно пострадал: часть террасы была взорвана, остатки коллекций разграблены, интерьеры разрушены. В советский период здание использовалось как туберкулезный санаторий. Лишь благодаря усилиям директора Львовской картинной галереи Бориса Возницкого началась реставрация. В 2008 году замок вошел в список 100 мировых памятников (World Monuments Watch), нуждающихся в срочной помощи.

Борис Возницкий на фоне Подгорецкого замка
Борис Возницкий на фоне Подгорецкого замка

Самая мрачная легенда — это история Белой Дамы. По преданию, молодая женщина была замурована в стене ревнивым супругом и с тех пор ее призрак бродит по замку.

белая пани в подгорецком замке
Фотографии, сделанные во время подготовительных работы

Свидетелями ее появления становятся не только туристы. Однажды замок посетила исследовательская группа из США "Охотники за привидениями":

Подгорецкий замок — как добраться

Подгорецкий замок расположен примерно в 90 км от Львова — административного центра Львовской области. До замка можно доехать на автомобиле, воспользоваться общественным транспортом или присоединиться к туристической группе.

Маршрут до Подгорецкого замка
Маршрут до Подгорецкого замка

Кстати, в 2025 году возле Подгорецкого замка был замечен европейский зубр — единственный представитель украинской фауны, занесенный в Красную книгу. Случайная встреча с таким редким зверем посреди поля — настоящая редкость и чудо.

@mindobruvo_rivne Зубр з Червоної книги,просто біля дороги в полі ,напроти Підгорецького замку,в Львівській області.#червонакнига #зубр #дикаяприрода #природа#вимираючийвидтварин#львівщина #підгірці ♬ оригінальний звук - mindobruvo_rivne
зубр Вблизи Подгорецкого замка
Вблизи известного Подгорецкого замка зафиксировали зубра. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Ранее мы рассказывали, что европейский зубр официально считается исчезнувшим в дикой природе. Уничтожение этого дикого животного является настоящим экологическим преступлением.

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#Львовская область #Львов #Замки #Подгорецкий замок