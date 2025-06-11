Такого Киева вы еще не видели: уникальные фото столицы XX века в цвете, которые хочется рассматривать часами

"Телеграф" добавил яркости улочкам на 100-летних снимках

Старый Киев всегда привлекал уютной атмосферой и особой энергией. Интересно, что многие места, которые сегодня любимы среди киевлян и гостей столицы, когда-то имели совсем другой вид.

Именно архивные фотографии сегодня позволяют нам заглянуть в прошлое и увидеть, каким был город десятки, а то и сто лет назад. Старые фотографии служат своеобразным мостиком между прошлым и настоящим. "Телеграф" добавил немного цвета уникальным ретро-фото, представленные в блоге Фейсбук "Історія міста 1900 — 1999 роки. Київ".

Как выглядел Киев в XX веке: фото в цвете

На фото запечатлены старая Воздвиженка и живописные склоны урочища Гончары-Кожемяки, расположенного на границе Шевченковского и Подольского районов в центре Киева. Особенно бросается в глаза большое количество зеленых и величественных храмов с позолоченными куполами.

Так выглядела Воздвиженка в 1930-е

Урочища Гончары-Кожемяки 1920 года

На снимках также можно увидеть исторический Подол и местность, где сейчас проходит улица Гончара. Она тянется от Большой Житомирской улицы до Галицкой площади и Дмитровской улицы. На фото ниже изображено трехэтажное здание, сохранившееся до сих пор, хотя находится в полуразрушенном состоянии:

Улица Гончара в 1900-х

На фото также видно, как выглядели старые Воздвиженка и Подол в 1900-х годах — еще не плотно застроенные с просторными улицами, обилием зеленых насаждений и низкими зданиями.

Кстати, в Киеве растет необычное дерево – каштан Петра Могилы. По легенде, именно этот выдающийся реформатор и меценат посадил здесь каштан в XVII веке. Также "Телеграф" писал, какую тайну хранит киевская Лысая гора.