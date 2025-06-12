Згубне місце з цвинтарем на дні: де знаходиться озеро Ланьє, в якому тонуть сотнями туристи

Тут за дивних обставин загинуло понад 700 людей

Щоліта мільйони туристів стікаються до цього місця, щоб відпочити на сонці та поплавати у прохолодній воді. Однак за ідилічними краєвидами ховається зловісна репутація: це гарне озеро вважається одним із найнебезпечніших у США. З моменту його появи у 1956 році тут загинули сотні людей.

Озеро Ланьє розкинулося на півдні Джорджії у США. Це популярне місце для відпочинку, яке щороку відвідують мільйони людей. Але за спокійною гладдю води ховаються тривожні історії, що породили безліч легенд, пише dailystar.

Озеро над цвинтарем

Ланьє утворився внаслідок будівництва греблі Буфорда на річці Чаттахучі. Для цього довелося переселити близько 250 сімей, перенести 15 великих підприємств і у 1956 році затопити понад 38 000 акрів землі, разом з цвинтарем. Під водою залишилися руїни міста Оскарвіль, що колись існувало, — з фрагментами вулиць, будинків і могил.

Фото: Wikimedia Commons

Сама історія затопленого поселення затьмарена подіями 1912 року, коли після хибних звинувачень у зґвалтуванні чотирьох афроамериканців Оскарвіль охопили расові заворушення. Місцеві білі мешканці спалювали будинки чорношкірого населення та вбивали людей. Вважається, що душі жертв досі не знаходять спокою у водах озера.

Похмурі трагедії озера Ланьє

Найбільш відомий переказ пов’язаний з трагічним інцидентом 1958 року, коли дві дівчини, Делія Паркер Янг і Сьюзі Робертс впали в авто з мосту в озеро і втопилися. Через рік знайшли тіло Делії, а через десятиліття — і машину з останками Сьюзі. За розповідями очевидців, у районі трагедії регулярно з’являється привид молодої жінки в блакитній сукні, яка нібито намагається заманити людей у воду. Так з’явилася легенда про "Леді озера".

Озеро Ланьє — місце безлічі загадок. Люди повідомляють про раптові пожежі на човнах, зникнення без сліду і дивні аварії. Місцеві жителі впевнені: духи озера все ще шукають відплати. З моменту створення Ланьє тут загинуло понад 700 людей, причому приблизно 200 із них — з 1994 року.

Озеро Ланьє зараз

Попри зусилля влади щодо безпеки, озеро залишається місцем підвищеного ризику. Підводні руїни, різкі перепади глибини, велике скупчення човнів та непередбачувана погода роблять відпочинок потенційно небезпечним.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Деякі ділянки закриті для відвідування, проте безпека, як і раніше, залежить і від обережності самих відпочиваючих.

Фото: Getty Images

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