На берегу озера возле уникального монастыря: где на Львовщине можно отдохнуть дешево и с комфортом

В одном месте собрано все, что нужно для хорошего отпуска

Во время планирования поездки в отпуск у украинцев в первую очередь зимой возникают мысли о Буковеле, а летом — о пляжах Одессы. Однако в Украине куда больше интересных мест, где можно хорошо и недорого провести время.

Например, во Львовской области есть комплекс "Цесарское урочище". Согласно данным сайта booking.com, номер на одного взрослого человека может обойтись примерно в тысячу гривен на день.

Расположен он в 18 километрах от Стрыя на окраинах села Розгирче. Гостям комплекса предлагают сад с оборудованием для приготовления барбекю, сауну, бесплатный интернет и комфортные номера. При этом буквально в сотне метров от отела расположен монастырь среди скал.

Также есть тут и ресторан, где подают блюда традиционной украинской кухни. Комплекс принимает посетителей с детьми и не возражает против домашних питомцев, хотя за это могут стянуть дополнительную плату.

В среднем стоимость проживания за ночь для одного человека будет на уровне 900 гривен, однако все зависит от даты заезда.

Розгирче

Судя по оценкам, которые оставили пользователи, комплекс стоит того, чтобы включить его в свой список мест для посещения.

Посетители остались довольными

Комплекс расположен на берегу озера

Коттеджи выполнены из дерева

Интерьер выполнен в традиционном стиле

Для крупных семей есть домики покрупнее

Монастырь среди скал

Ранее "Телеграф" рассказывал о десяти самых красивых локациях в Киеве, где можно отдохнуть.