Не купуйте кавуни у червні: чому ця ягода дуже небезпечна

"Телеграф" розповість, коли дозрівають справжні кавуни

Кавуни почали продавати в Україні після настання літньої спеки. Натомість українцям варто утриматися від покупки цих ранніх плодів.

"Телеграф" розповість, детальніше про це. І чому краще дочекатися власних кавунів на городі.

Небезпека нітратів у ранніх кавунах

Червневі кавуни часто вирощують з використанням великої кількості азотних добрив для прискорення дозрівання. Це призводить до накопичення нітратів, які можуть:

Спричинити отруєння, особливо у дітей.

Викликати головний біль та нудоту.

Порушити роботу серцево-судинної системи.

Негативно вплинути на травлення.ʼ

Кавуни, перенасичені добривами, можна розпізнати за такими ознаками: занадто яскравий, неприродний червоний колір м'якоті, жовті або білі прожилки в м'якоті, глянцевий, неприродний блиск шкірки, відсутність характерного кавунового аромату, м'якоть не розсипається, а "розмазується".

Переваги домашніх кавунів

Власні кавуни, вирощені без надмірних добрив, мають низку переваг. Від мінімальної кількості нітратів до природного процесу дозрівання.

Коли дозрівають справжні кавуни

В Україні природне дозрівання кавунів розпочинається з середини-кінця липня для ранніх сортів. Основна маса сортів досягає стиглості протягом серпня, тоді як пізні сорти дозрівають у вересні. Саме в цей період кавуни набувають максимальної солодкості та корисних властивостей без шкідливих домішок.

Як визначити стиглість домашнього кавуна

Готовність кавуна до збирання можна визначити за кількома ознаками. По-перше, варто звернути увагу на "хвостик" плода — він має бути повністю сухим. По-друге, стиглий кавун видає глухий звук при постукуванні по ньому. Також на боці, яким кавун лежав на землі, з'являється характерна жовта пляма. Нарешті, поверхня стиглого кавуна стає матовою, втрачаючи глянцевий блиск.

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