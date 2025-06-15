Не сажайте огурцы на этих местах, потому что урожая не дождетесь

На этих местах овощи могут сгнить

Огурцы – легкий в выращивании овощ, который часто сажают на грядках и огородах. Он не нуждается в особом уходе, как помидоры, но в то же время следует обратить внимание на место посадки.

Дело в том, что на некоторых участках огурцы могут расти плохо. В частности, не следует сажать их на плохо освещенных местах, потому что они не смогут полноценно развиваться, тогда плоды вырастут низкого качества, пишет издание Actulano.com.

Где нельзя сажать огурцы

Не сажайте овощи на участках, которые атакуют вредители: белокрылки, жуки и другие. Они переносят бактериальные заболевания, от которых земля становится зараженной на несколько сезонов. Также огурцам нужно достаточно простора, чтобы разрастаться. На малых участках рост может замедляться, а растения становятся более податливыми к грибкам.

Выращивание огурцов, фото Freepik

Овощи следует сажать на хорошо дренированной и слабокислой земле. Желтые листья, низкий урожай и заражение болезнями могут свидетельствовать о плохом качестве почвы. Огородники предостерегают сажать огурцы возле дынь и тыкв, потому что они привлекают одних и тех же вредителей. Так что они будут конкурировать за питательные вещества.

При этом важно не сажать огурцы на участках, где есть сквозняки. В таком случае они могут увядать и быстрее атаковаться вредителями. Овощи оптимально сажать на расстоянии 40-60 сантиметров, чтобы они могли проветриваться и не заглушать друг друга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить рост помидоров. Этот лайфхак поможет увеличить урожай.