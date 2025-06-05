"Каждый видит в этом что-нибудь свое": клубника на Волыни удивила своим видом (фото)

Форма ягоды действительно впечатляет — она не похожа на обычные округлые или удлиненные плоды клубники

В сети активно обсуждают уникальное природное явление, случившееся на Волыни. Спелая клубника выросла в форме, чрезвычайно похожей на герб этой области.

Необычную ягоду показал в Facebook кандидат исторических наук и глава общественной организации "Центр исследования и возрождения Волыни" Владимир Дзёбак.

На опубликованном им фото видна клубника странной, но четкой формы, которая многим напомнила крест, изображенный на официальном гербе Волынской области. Сам автор сообщения иронически подписал снимки: "На Волыни растет только Волынская клубника", намекая на ее уникальность и символичность.

Форма ягоды поражает — она не похожа на обычные округлые или удлиненные плоды клубники. Ее конфигурация почти идеально повторяет силуэт белого креста на красном фоне – центрального элемента герба Волынской области.

Герб Волыни, фото: Википедия

В комментариях пользователи активно делятся своими впечатлениями: кому-то ягода напомнила листок клевера, кто-то назвал это вдохновением для вышивки, а другие увидели в нем что-то свое — символическое и личное.

"Похожа на лист клевера";

"Это только первые ягодки!";

"Каждый видит в этом что-нибудь свое";

"Инспирация для вышивки".

Эта необычная клубника стала не только ягодкой, но и настоящим символом любви к родному краю.

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