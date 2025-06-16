Не пропустите первый звездопад лета, в этом году он будет особенным. Когда загадывать желание

В потоке может быть от одного до 100 метеоров в час

В июне состоится первый летний звездопад — Июньские Боотиды. В этом году он будет особенно зрелищным.

Как рассказывает "Астрономический портал", метеорный поток Июньские Боотиды ежегодно наблюдается с 22 июня по 2 июля. В этом году его максимальная активность придется на 27 июня. Звездопад будет хорошо виден, так как в период его максимума, луна будет иметь фазу, близкую к новолунию. Небо будет темным, а метеорный поток — хорошо виден.

Июньские Боотиды – что известно

Звездопад Июньские Боотиды порождает комета 7P/Понса-Виннеке, через чью орбиту Земля проходит в июне. Может наблюдаться от 1 до 100 метеоров в час.

Обычно это не очень сильный метеорный поток, но иногда наблюдается всплеск его активности. Очень ярким звездопад Июньские Боотиды был в 1916 году, что и привело к его открытию. Также много метеоров было в 1998 и 2004 годах.

Название Июньские Боотиды произошло от созвездия Волопас (bootes). Кажется, что метеоры вылетают прямо из него. В этой точке неба у них радиант (точка неба, из которой якобы исходят видимые траектории метеоров метеорного потока).

Созвездие Волопас

Звездопад часто ассоциируется с загадыванием желаний. Считается, что, если успеть загадать желание, пока летит падающая звезда — оно непременно сбудется.

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