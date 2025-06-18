"Интерпайп" запустил клиентский сервис, где можно онлайн отслеживать выполнение заказов

Украинская промышленная компания "Интерпайп" запустила цифровую платформу, позволяющую клиентам в реальном времени отслеживать производство и доставку продукции. Об этом говорится в материале Forbes.

В частности, благодаря личному кабинету, пользователи могут видеть не только остатки продукции на складах, но и контролируемо планировать поставки, просматривать документы онлайн и следить за статусом заказа.

"Это ключевой инструмент для европейского рынка, – объясняет Иван Мазанка, директор по продажам труб в Европе. – За последние несколько лет мы стали крупнейшим импортером бесшовных линейных горячекатаных труб на рынок ЕС и сейчас имеем 270 активных заказчиков. Каждому из них крайне важно знать точное время прибытия машины, чтобы заранее забронировать место".

Отслеживать маршрут груза с завода до склада клиента "Интерпайпа" позволяет система GPS-трекинга.

"Даже находясь в сотнях километров от завода, клиент получает полный контроль над своей логистикой. Просто сидя у компьютера, он видит, когда автомобиль или корабль с его продукцией прибудет на склад – мы можем прогнозировать время доставки с точностью до часов", — отметил Александр Новиков, менеджер проекта.

Онлайн-платформа также позволяет следить за производством в режиме реального времени.

"Заказать трубы или колеса гораздо труднее, чем просто купить что-нибудь в интернет-магазине. Однако мы сделали этот процесс легким и прозрачным для клиента, — рассказал Сергей Саевич, IT-директор "Интерпайп".

Уже создано более 165 клиентских аккаунтов, но в следующем году на такой формат общения планируется перевести абсолютно всех партнеров.