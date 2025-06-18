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"Інтерпайп" запустив клієнтський сервіс, де можна онлайн відстежувати виконання замовлень

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
"Інтерпайп" запустив клієнтський сервіс, де можна онлайн відстежувати виконання замовлень Новина оновлена 18 червня 2025, 16:06

Українська промислова компанія "Інтерпайп" запустила цифрову платформу, яка дозволяє клієнтам у реальному часі відстежувати виробництво та доставку своєї продукції. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зокрема, завдяки особистому кабінету, користувачі можуть бачити не лише залишки продукції на складах, а й контрольовано планувати постачання, переглядати документи онлайн та слідкувати за статусом замовлення.

"Це ключовий інструмент для європейського ринку, – пояснює Іван Мазанка, директор з продажу труб у Європі. – За останні кілька років ми стали найбільшим імпортером безшовних лінійних гарячекатаних труб на ринок ЄС і наразі маємо 270 активних замовників. Кожному з них вкрай важливо знати точний час прибуття машини, щоб заздалегідь забронювати місце на складі".

Відстежувати маршрут вантажу з заводу до складу клієнта "Інтерпайпу" дозволяє система GPS-трекінгу.

"Навіть перебуваючи за сотні кілометрів від заводу, клієнт отримує повний контроль над своєю логістикою. Просто сидячи біля компʼютера, він бачить, коли автомобіль чи корабель із його продукцією прибуде на склад – ми можемо прогнозувати час доставки з точністю до годин", — зазначив Олександр Новиков, менеджер проєкту.

Онлайн-платформа також дає змогу стежити за виробництвом у режимі реального часу.

"Замовити труби чи колеса значно важче, ніж просто купити щось в інтернет-магазині. Проте ми зробили цей процес легким і прозорим для клієнта, — розповів Сергій Саєвич, IT‐директор "Інтерпайп".

Уже створено понад 165 клієнтських акаунтів, але в наступному році на такий формат спілкування планують перевести абсолютно всіх партнерів.

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