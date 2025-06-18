Как и когда нужно собирать огурцы, чтобы они щедро плодоносили: шпаргалка для дачников

Как узнать, что пора собирать огурцы

Для того чтобы получить щедрый урожай огурцов, нужно не только хорошее удобрение, но и знание о том, как правильно его собирать. Надо знать некоторые секреты, чтобы ваши огурцы еще долго плодоносили.

Все огородники должны знать об этих маленьких лайфхаках. "Телеграф" вместе с maggiesfarmnola расскажет, как узнать, достаточно ли спелые огурцы и как правильно их собирать с грядки.

Как определить, когда можно собирать огурцы

Для начала важен размер. Лучшие огурцы – те, чья длина составляет 15-20 сантиметров. Именно такие плоды будут хрустящими, сочными и нежными по вкусу.

Обратите внимание на цвет огурцов. Желтые или тусклые плоды почти всегда перезрелые и горькие. А ярко зеленые огурцы – идеальны для сбора. Для того чтобы проверить спелость, можно сжать огурец рукой — он должен быть твердым и слегка колючим.

Фото: freepik

Однако следует помнить, что слишком большие огурцы могут быть перезрелыми, а значит, зернистыми и горькими. В пик сезона следует собирать их с грядки каждые 1-2 дня.

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