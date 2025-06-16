Будут расти быстрее, а урожая будет вдвое больше: действенное удобрение для огурцов

Огурцы будут расти гораздо быстрее и лучше, если подкормить их этим удобрением

Мечта каждого огородника – крепкие и здоровые огурцы, которые плодоносят вплоть до холодов. Для этого нужно не только знать, где нельзя их сажать, но и чем нужно удобрить, чтобы стимулировать рост.

К счастью, рецептом действенного удобрения поделились в телеграмм-канале "Современная дача". Секрет простой, бюджетный и природный – янтарная кислота.

Стимулятор роста огурцов

Что понадобится:

янтарная кислота – 2 г;

теплая вода — 200 г (35040 градусов);

вода – 10 л.

Способ приготовления:

Наливаем в емкость теплую воду и янтарную кислоту. Тщательно перемешиваем до полного растворения. Доливаем остальную воду. Вносить удобрение можно уже через 10 дней после высадки в открытый грунт.

Фото: freepik

Это удобрение ускоряет рост огурцов, уменьшает их стресс после посадки на грядки, вдвое уменьшает урожайность и помогает активизировать естественный иммунитет. Также янтарная подкормка безопасна и для растений, и для здоровья, и для окружающей среды.

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