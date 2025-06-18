Як і коли треба збирати огірки, щоб вони щедро плодоносили: шпаргалка для дачників

Як дізнатися, що вже час збирати огірки

Для того, щоб отримати щедрий урожай огірків, треба не лише гарне добриво, а й знання про те, як правильно його збирати. Треба знати деякі секрети, щоб ваші огірки ще довго плодоносили.

Усі городники повинні знати про ці маленькі лайфхаки. "Телеграф" разом із maggiesfarmnola розповість, як дізнатися, чи достатньо стиглі огірки і як правильно їх збирати з грядки.

Як визначити, коли можна збирати огірки

Для початку, важливий розмір. Найкращі огірки — ті, чия довжина становить 15-20 сантиметрів. Саме такі плоди будуть хрусткими, соковитими і ніжними на смак.

Зверніть увагу на колір огірків. Жовтуваті або тьмяні плоди майже завжди перестиглі та гіркі. А яскраво зелені огірки — ідеальні для збору. Для того, щоб перевірити стиглість, також можна стиснути огірок рукою — він повинен бути твердим та злегка колючим.

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Однак варто пам'ятати, що надто великі огірки можуть бути перестиглими, а отже, зернистими і гіркими. В пік сезону варто збирати їх із грядки кожні 1-2 дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому огірки стають гіркими. Цю помилку роблять багато дачників у червні.