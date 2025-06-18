Четвертый месяц без маркетинга: произошло ли обещанное удешевление лекарств

Похоже, экономический эффект от реформы не пошел на пользу пациентам, а стал дополнительной прибылью для фармкомпаний

Четвертый месяц действует запрет на заключение маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями лекарственных средств. Эта норма была ключевой частью нового регулирования фармацевтического рынка, которое представлялось обществу как решительный шаг к снижению цен на лекарства. Однако реальные результаты демонстрируют совсем другую картину: большинство препаратов не подешевели, а некоторые — даже выросли в цене.

Журналисты провели сравнение розничных цен на популярные препараты в феврале 2025 года (до запрета маркетинга) и по состоянию на сегодняшний день — июнь 2025 года. Под мониторинг попали препараты, которые не были включены в специальные списки Минздрава на удешевление. По нашим наблюдениям, лекарства, попавшие в мониторинг, подорожали от 10 до 60 гривен за упаковку. Больше всего подорожали препараты иностранного производства.

Например:

Вальсакор Н (таблетки 160 мг, 84 шт., Словения) подорожал примерно на 60 гривен .

(таблетки 160 мг, 84 шт., Словения) подорожал примерно на . Ко-Пренеса (4 мг, 90 шт., Словения) — также прибавил в цене около 60 гривен .

(4 мг, 90 шт., Словения) — также прибавил в цене . Детралекс (1000 мг, 30 шт., Франция) – вырос в цене на 30 гривен .

(1000 мг, 30 шт., Франция) – вырос в цене на . Золофт (50 мг, 28 шт., Италия) – подорожал на 60 гривен.

Такие изменения цен сложно объяснить сезонными колебаниями или колебаниями курса. Все эти препараты для длительного употребления, покупаемые пациентами регулярно. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, варикозом или депрессией даже незначительное удорожание может привести к отказу от лечения или перерывам в приеме лекарства.

Идея запрета маркетинговых договоров была проста: убрать маркетинговые платежи из стоимости препарата равняется снизить цену для пациента. По крайней мере, так объясняли в Минздраве и те, кто активно лоббировал запрет на маркетинг. Одним из публичных "адвокатов" этого подхода была Екатерина Загорий — представительница фармкомпании "Дарница".

На практике оказалось иначе. После того как производители перестали выплачивать маркетинговые платежи аптекам, они не снизили стоимость поставок со склада. Разница, ранее перераспределяемая в виде скидок, осталась в цепи… но в другом месте — в "кармане" производителей. То есть экономический эффект от реформы не трансформировался в пользу для пациента, а стал дополнительной прибылью для заводов.

Стоит отметить, что речь идет не про несколько гривен разницы на упаковке одного препарата, а для пациентов, постоянно принимающих лекарства — десятки или сотни гривен ежемесячно. Особенно уязвимы к таким изменениям пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, которые не могут отказаться от приема лекарств.

Так что ожидаемого снижения цен так и не произошло, а в отдельных случаях препараты подорожали существенно. И пока Минздрав готовит новую редакцию постановления, которая якобы должна вернуть маркетинговые инструменты в "отрегулированном" формате, пациенты вынуждены платить больше за те же самые лекарства.