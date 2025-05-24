Новинский пожаловался Карлсону на "диктатуру" в Украине. Его поставили на место в сети

Весь разговор он "поливал Украину грязью"

Бывший народный депутат Украины, подсанкционный олигарх и бизнесмен российского происхождения Вадим Новинский дал интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону. Новинский заявил, что после его критики украинской власти в этом разговоре, его "будут преследовать еще больше", однако он "не боится".

Интервью с Новинским Такер Карлсон опубликовал на своем YouTube канале. После критики президента Украины Владимира Зеленского, с которой Новинский начал интервью, журналист сказал "то есть вы описываете диктатуру" и спросил, не боится ли он о своей безопасности.

"Просто появившись на вашем шоу? Я понимаю, что власть Зеленского будет преследовать меня дальше, возможно, сильнее", — пожаловался Новинский.

Далее он вспомнил свои "обиды" на Украину и лично Зеленского — "он подписал три указа о введении против меня санкций под разными предлогами". Упомянул и уголовные производства против себя.

"И после этого интервью, и после того, как я скажу, что, по моему мнению, происходит в нашей стране, я уверен… что против меня будет еще больше преследований. Но я не боюсь", — заявил олигарх.

Что ему ответили в сети

Комментаторы подвергли критике слова Новинского. Люди не готовы слушать "откровения" беглеца и пособника России об Украине. Его заявления оценили как дезинформацию и попытку дестабилизации.

"Еще бы у Яныка спросили что сегодня в Украине", "Интервью Новинского Карлсону — попытка дестабилизации и распространения дезинформации об Украине", "Почему все ушлепки, которые годами сидели на кормушке у раши кукарекают о диктатуре. И с**бы еще. Ну не готов за Украину воевать, сбегаешь и живешь новую жизнь, нет, надо по***деть о диктатуре в стране, где война", — пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", Новинский обвинил в ударе по "Охматдету" политиков, а не россиян. В сети ему ответили.