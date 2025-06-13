Кулеба похвастался трогательным тату и довел украинцев "до слез" (фото)

Экс-глава МИД почтил память легендарного панно в Мариуполе

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ставший преподавателем престижных университетов США и Европы, показал новую необычную татуировку.

На своей руке украинский дипломат изобразил птичку — сокола пустельги (боривитер), который стал символом Мариуполя в образе легендарного панно художницы Аллы Горской. Рисунок был частично разрушен российскими захватчиками в 2022 году и сейчас его судьба неизвестна.

Новое тату Дмитрия Кулебы: фото

"Боривитер — сокол, получивший свое название за умение зависать на одном месте в воздухе, держась против ветра и преодолевая его. Боривитер – мозаичное панно, которое создала гениальная украинка Алла Горская в 1967 году. Он был установлен в ресторане "Украина" в Мариуполе. Панно символизирует творческий поиск, любовь к жизни и стремление к свободе. Во время осады Мариуполя российскими войсками часть панно была разрушена взрывом. Боривитер Горской — по-моему, один из символов Украины. Нас бьют, но никогда не убьют. Потому что мы преодолеваем даже ветер. Недавно я с Боривитром навсегда", — написал Кулеба в соцсети Инстаграм.

"Трогательно до слез! Спасибо!", "Все, что разрушено, будет восстановлено", "Очень красиво и символично", — восхищаются украинцы в комментариях к фотографии.

В Киеве воссоздали панно Горской: фото

"Боривитер" долгие годы являлся символом творческой свободы Мариуполя. Трагическая судьба постигла ее автора — через три года после создания панно Аллу Горскую убили советские спецслужбы. Ей было всего 41 год.

Алла Горская была убита россиянами 28 ноября 1970 года

В июне 2025 года панно было воспроизведено и выставлено как экспозиция в Киеве. Проект начат маркетплейсом ROZETKA в сотрудничестве с общественной организацией Ukraine WOW и Фондом Аллы Горской и Виктора Зарецкого, сообщила в Фейсбуке общественный деятель Ярослава Гресь.

Панно "Боривитер"

Работа — точная копия оригинальной мозаики в Мариуполе. Восстановленная мозаика стала уникальной конструкцией из 68 отдельных фрагментов, монтируемых на металлический каркас. Такой формат позволяет мозаике путешествовать по Украине и за ее пределами. Теперь "Боривитер" можно будет увидеть в Киеве до 22 июня по адресу ул. Крещатик, 20-22.

Дмитрий Кулеба не в первый раз удивляет украинцев. Так, недавно бывший министр признался, как его в Белом доме угощали печеньем.