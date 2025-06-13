Дочь путинистки поплатилась за грехи матери

Скандальный спикер российского МИД Мария Захарова не только находится в браке, но и воспитывает ребенка. Оказывается, пропутинсткая фейкометчица, которая призывает бомбить мирных жителей Украины, имеет единственную дочь.

Наследницу пропагандистки РФ зовут Марьяна и, по слухам, родилась она в ненавистной россиянам Америке. "Телеграф" рассказывает, что известно о дочери Захаровой и как она выглядит.

Имеет американское гражданство?

Дата рождения дочки российского дипломата — 30 июня 2010 года, скоро ей будет 15. В сети нередко упоминается, что Марьяна родилась в США и имеет американский паспорт. Согласно американскому закону, практически каждый ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает гражданство. Но есть исключение: оно не распространяется на детей дипломатов и глав иностранных государств. В то же время, на момент рождения дочери Захарова официально не имела дипломатического статуса.

Захарова с дочерью

В июле 2020 года путинистка попыталась опровергнуть слухи. По ее словам, роды проходили в московском роддоме при больнице №67.

Не любит камер

Захарова крайне редко появляется на публике вместе со своей дочерью, поэтому неудивительно, что в сети почти нет фотографий Марьяны. Известно лишь, что девушка учится в частной школе и владеет несколькими иностранными языками, включая английский и китайский.

Осенью 2023 года в распоряжении росСМИ оказались кадры с кинопоказа, на который Захарова пришла вместе с дочерью. Судя по реакции девочки, внимание со стороны прессы ей было неприятно — она просила убрать камеры.

Здесь Марьяне 13 лет

Поплатилась за грехи матери

В 2017 году в аннексированном Севастополе дочь рупора Кремля была укушена бродячим псом, после чего ее доставили в местную больницу №5. Там не оказалось необходимых лекарств, а доставить их из другой больницы сначала не удалось из-за отсутствия в служебной машине бензина. Сама Захарова не была уверенна, где лечить дочь.

Ранее мы писали, что известно о жене и детях бывшего главы СБУ Игоря Смешко. Узнайте, как выглядит Юлия Смешко и где она сейчас.