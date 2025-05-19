Без это территории Молдова, как лев на цепи

В Молдове заговорили о намерении вернуть себе регион на юге Одесской области. Такие намерения выразила политик из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора, лидер партии "Великая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртуне.

Об этом сообщает гагаузский портал Gagauznews, публикуя видео ее заявления. По словам Фуртуне, сегодня Молдова имеет реальный шанс вернуть в состав своего государства Буджак, когда-то обеспечивал стране выход к Черному морю.

"Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня… Мы искалечены границами, нарисованными по линейке, нас лишили выхода к морю через Буджак. А без выхода к морю Молдова, как лев на цепи… Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда", – заявила политик.

Буджак на карте

Она уверена, что Молдова имеет право требовать от Украины возвращения Буджака ей, ведь "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она признавала бы потерю Буджака".

"Мы больше не хотим быть маленькой покорной Молдовой. Мы хотим великую Молдову… Нужно возвращать все, что у нас украли – имя, историю, язык, выход к морю", – сказала Фуртуне.

Напомним, что Южная Бессарабия (Буджак) вошла в состав Украинской ССР в 1940 году. Это область в междуречье Дуная и Днестра, на юго-западе Одесской области. Она на севере граничит с Молдовой, на западе – с Румынией.

Отметим, что после распада Российской империи и завершения Первой мировой войны Буджак вошел в состав Румынии. А в 1940 году после ультиматума СССР Румыния передала Бессарабию Советскому Союзу. Поэтому исходя из логики Фуртуне, требовать "возвращения к родине" Буджака может и Румыния.

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