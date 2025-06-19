Здесь плавали даже зимой: как выглядел легендарный харьковский бассейн под открытым небом

Это место очень любили харьковчане

В каждом крупном городе есть объекты, которые играют важную роль в жизни горожан. Это рынки, кинотеатры, стадионы или бассейны — места, с которыми связаны воспоминания многих поколений.

Одним из таких объектов в Харькове был спортивный комплекс "Динамо", который объединял множество спортивных площадок, включая стадион, корты и открытый бассейн. Последний особенно запомнился горожанам — масштабами, активной жизнью и тем, как досадно исчез.

Строительство спортивного комплекса "Динамо" в Харькове началось в 1930 году. Земельный участок площадью около 18 гектаров на северной окраине города был отведен под грандиозный проект, включавший стадион имени В.А. Балицкого, теннисные корты, тренировочные поля и, конечно же, бассейн.

Открытие комплекса было приурочено к пятилетию украинской динамовской организации и состоялось 5 июня 1931 года. На праздник собралось около 15 тысяч зрителей.

Стадион быстро стал центральной ареной спортивной жизни города. До войны здесь регулярно проходили соревнования республиканского и всесоюзного уровней.

Во годы Второй мировой войны комплекс разрушили. Но после ее окончания спортивные сооружения решили восстановить и уже к концу 1940-х комплекс возобновил работу.

В 1960–70-х годах начался настоящий расцвет комплекса. Именно тогда был построен плавательный центр, в состав которого входили два открытых бассейна — 50х20 и 33х20 метров, десятиметровая вышка для прыжков в воду, трибуны на 2,5 тысячи зрителей и отдельный павильон с залами сухого плавания. Этот бассейн был не только крупнейшим в Харькове, но и одним из главных центров водного спорта в регионе.

Здесь проводились тренировки, соревнования, массовые мероприятия, и летом у бассейна всегда отдыхали горожане. Впрочем, плавали в бассейне и зимой.

"Последний раз купался в бассейне "Динамо" лет 30 назад. Ходил регулярно, абонемент был. Помню зима, морозец, идет снег. Вечереет, усыпанные снегом высокие ели вокруг. А мы в теплой водичке плещемся. Кррасота", — вспоминает в Facebook Виталий Мазлов.

К 1991 году стадион "Динамо" отметил свое 60-летие. Но это был не праздник, а скорее рубеж начала забвения. Уже тогда спортивный комплекс начал сдавать позиции: его объекты передавались в аренду, закрывались секции, уходили тренеры. Вместо спортивных помещений появлялись кафе и административные постройки. Бассейн, как и другие части комплекса, начал приходить в упадок.

В 1992 году он окончательно прекратил работу. В начале 2000-х годов здание раздевалок было продано под частную клинику. А в сентябре 2008 года остатки бассейна — ванны, трибуны и вышки снесли. На их месте построили декорации для съемок фильма "Дау".