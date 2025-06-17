Остались только фотографии: как выглядел один из первых отелей в Одессе

Его снесли в 2008 году

Когда приезжаешь в незнакомый город, первое, что запоминается — это гостиница. Для Одессы, куда всегда ехали за морем, солнцем и настроением, отели играли и играют важную роль. Одной из знаковых гостиниц города была "Империал", позже известная как "Спартак". Она располагалась в самом центре Одессы почти два века, но потом гостиницу решили снести.

История будущей гостиницы началась ещё в 1830-х годах, когда на этом участке находился доходный дом надворного советника И. Ольховского. Здание совмещало в себе мастерские, коммерческие конторы и меблированные комнаты. А уже в 1840-х тут появилась гостиница, основанная братьями Илькевичами — врачом Михаилом и Осипом Илькевичем. В справочнике 1849 года она упоминается среди восьми других существующих на тот момент в Одессе.

"Империал" на старой открытке

Крупное преобразование произошло спустя сорок лет, когда в 1889 году польский архитектор Феликс Гонсиоровский построил на этом месте новое четырёхэтажное здание в стиле неоренессанс. Это уже был полноценный отель — "Империал", соответствующий стандартам европейских гостиниц того времени: просторные, светлые номера, чистота, комфорт, современное бельё и даже импортные матрацы. При этом, несмотря на высокие стандарты, цены оставались доступными — от 75 копеек до 5 рублей в сутки.

На первом этаже отеля располагались магазины, а жильё размещалось выше, этажи становились всё ниже по мере подъема: от 4,5 метров на первом — до 2,75 метра на последнем. Гостиница позиционировалась как место "для семейных и коммерсантов".

К началу XX века новым владельцем "Империала" стал грек А.Д. Параскева, купец и меценат. Он обновил интерьеры, улучшил ресторан и увеличил число номеров до 60, чтобы успеть к промышленной и сельскохозяйственной выставке 1910 года. Благодаря этим усилиям отель переместился из разряда "второклассных" в "первоклассные" в путеводителях по Одессе.

"Империал" в Одессе, фото май 1917 года

После революции гостиницу национализировали, а в 1930 году переименовали в "Спартак". В период НЭПа здание перешло в ведение Коммунального гостиничного треста, число номеров снова сократилось до 54. В те годы гостиницы, включая "Спартак", могли предоставлять комнаты в счёт натуральной арендной платы — столь необычное решение демонстрирует реалии эпохи.

Несмотря на сложное время, отель продолжал работать, принимал гостей и даже знаменитостей. Известно, что здесь останавливался Михаил Булгаков, когда ставил в театре пьесу "Бег". После войны здание было реконструировано архитектором Л.Н. Павловской.

Отель "Спартак"

Гостиница "Спартак" с фасадом на Дерибасовскую, была классическим образцом городской архитектуры конца XIX века. Но в 2008 году здание исключили из реестра памятников архитектуры и снесли. На его месте планировался высотный торговый центр, но проект так и не был реализован.

Снос "Спартака", фото: "Думская"

Годы спустя обсуждалась возможность построить восьмиэтажный комплекс, потом — четырехэтажное здание с мансардами. На деле же все это время на месте бывшей гостиницы располагалась ярмарка.