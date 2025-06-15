Минимальный набор, но ободранное и потресканное: как в СССР выглядел тренажерный зал

"Телеграф" сравнил спортивные залы 90-х и современные тренажеры

Жизнь в СССР была серой и бедной. Люди выживали за последние деньги, но занимались спортом.

На архивном фото, которое недавно появилось в сети, можно увидеть типичный тренажерный зал советской эпохи. Простой металлический стеллаж с утяжелителями, базовые скамьи для жима и минимальный набор тренажеров — именно так выглядели спортивные залы в СССР.

Ободранные и потресканное

В Советском Союзе тренажерные залы были преимущественно при предприятиях, учебных заведениях и спортивных обществах. Оборудование изготавливалось на государственных заводах и отличалось чрезвычайной прочностью и долговечностью. Основу составляли базовые упражнения: жим лежа, приседания, становая тяга. Тренажеры были простыми, но надежными — некоторые из них работают до сих пор.

Тренажерный зал СССР

Характерными особенностями советских залов были:

Минималистичный дизайн без лишних украшений.

Строго функциональное оборудование.

Отсутствие кондиционеров и музыкального сопровождения.

Коллективный подход к тренировкам.

Современные фитнес-клубы – комфорт и разнообразие

Сегодняшние тренажерные залы кардинально отличаются от советских. Современные фитнес-центры предлагают:

Сотни различных тренажеров и кардио-зоны

Персональные тренировки и групповые занятия

Комфортные раздевалки с душевыми и сауной

Музыкальное сопровождение и кондиционирование

Специализированные зоны для кроссфита, пилатеса, йоги

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