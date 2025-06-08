Не дайте помидорам погибнуть: один лайфхак ускорит их рост
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Нужно обрезать листья помидоров
Помидоры являются требовательными овощами, для выращивания которых нужно учесть некоторые особенности. Важно не только вовремя подливать растения и подкармливать, но и проводить процедуру с листьями.
Для того чтобы выросли большие и сочные помидоры, нужно проводить пасынкование, рассказала автор Youtube-канала "Дом и приусадебный участок". Речь идет об удалении боковых побегов, мешающих плодоношению. В первую очередь нужно избавиться от нижних листьев, ведь туда не доходит солнечный свет. Соответственно, они могут чаще болеть и заражать плоды. Также их часто атакуют вредители.
Главные два стебля трогать не стоит, ведь на них происходит основное плодоношение. Из них растут боковые ростки, обычно 5-7 сантиметров, требующие удаления. Это можно делать вручную или ножницами.
Важно избавиться от таких побегов, пока не выросли крупными, ведь они извлекают питательные вещества из растения. Вместо этого они необходимы для формирования больших плодов. К тому же растение будет тратить силы на рост этих побегов. Тогда плоды вырастут низкого качества и не такие вкусные, как могли быть.
У высокорослых кустов помидоров могут вырастать 6-8 плодовых кистей. Однако надо прореживать и оставлять самые крепкие. Тогда растение лучше будет проветриваться и освещаться, соответственно урожай будет больше.
"Телеграф" рассказывал, что делать, когда скручиваются листья огурцов. Есть несколько причин, по которым это может происходить.