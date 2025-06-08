Не дайте помидорам погибнуть: один лайфхак ускорит их рост

Нужно обрезать листья помидоров

Помидоры являются требовательными овощами, для выращивания которых нужно учесть некоторые особенности. Важно не только вовремя подливать растения и подкармливать, но и проводить процедуру с листьями.

Для того чтобы выросли большие и сочные помидоры, нужно проводить пасынкование, рассказала автор Youtube-канала "Дом и приусадебный участок". Речь идет об удалении боковых побегов, мешающих плодоношению. В первую очередь нужно избавиться от нижних листьев, ведь туда не доходит солнечный свет. Соответственно, они могут чаще болеть и заражать плоды. Также их часто атакуют вредители.

Главные два стебля трогать не стоит, ведь на них происходит основное плодоношение. Из них растут боковые ростки, обычно 5-7 сантиметров, требующие удаления. Это можно делать вручную или ножницами.

Обрезка листьев помидоров, скриншот из Youtube-канала "Полесье LIFE"

Важно избавиться от таких побегов, пока не выросли крупными, ведь они извлекают питательные вещества из растения. Вместо этого они необходимы для формирования больших плодов. К тому же растение будет тратить силы на рост этих побегов. Тогда плоды вырастут низкого качества и не такие вкусные, как могли быть.

У высокорослых кустов помидоров могут вырастать 6-8 плодовых кистей. Однако надо прореживать и оставлять самые крепкие. Тогда растение лучше будет проветриваться и освещаться, соответственно урожай будет больше.

"Телеграф" рассказывал, что делать, когда скручиваются листья огурцов. Есть несколько причин, по которым это может происходить.