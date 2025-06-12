Не забудьте полить кабачки: одно простое средство из кухни поможет увеличить урожай

Кабачкам подойдет одно натуральное удобрение

Лето – сезон активного выращивания овощей, фруктов, ягод и зелени. Одним из самых популярных овощей среди огородников является кабачок, ведь он — не сложный в уходе. В частности, он нуждается в большом количестве воды и правильных удобрениях. Недавно мы рассказывали, как ускорить рост помидоров.

Если овощи долго не подливали, тогда за один раз понадобится 10 литров воды. Температура воды при этом должна быть не ниже 20 градусов. Иначе растение может сгнить. Больше всего воды кабачки нуждаются в летний сезон, пишет Actualno.com.

Большой урожай кабачков, фото Freepik

Если вы хотите получить большой урожай кабачков, не забывайте о подкормке. Хорошим вариантом будут обычные пекарские дрожжи. Надо взять 100 граммов и растворить в 1 литре теплой воды. Важно внести 1 столовую ложку сахара, чтобы началось брожение. Затем раствор оставляют на несколько часов.

Дрожжи — хорошее удобрение для кабачков, фото из сети

Один стакан раствора следует развести в 10 литрах воды. Это пропорция подкормки для двух кустов с кабачками. Дрожжи помогают овощам лучше поглощать питательные вещества: азот, фосфор и калий. Тогда растения растут гораздо быстрее.

Удобрение из дрожжей следует чередовать с калийной подкормкой. А еще следует подкармливать кабачки на прогретой земле, обогащенной органическими веществами.

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